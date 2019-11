NCT드림, 美 보이그룹 프리티머치와 협업 곡 발표 입력 2019.11.21 (11:15) 연합뉴스

보이그룹 NCT드림이 미국 보이그룹 프리티머치(PRETTYMUCH)와 협업한 곡이 발표된다.



소속사 SM엔터테인먼트는 NCT드림이 오는 22일 발매되는 프리티머치 새 앨범 '인터내셔널: 이피'(INTL:EP)에 수록된 곡 '업 투 유'(Up to You)를 피처링했다고 21일 밝혔다.



프리티머치는 미국에서 활동하는 5인조 보이그룹으로, 유명 아이돌 제작자인 사이먼 코웰이 프로듀싱했다.



2017년 데뷔한 이후 '티처'(Teacher), '아이스 오프 유'(Eyes Off You), '서머 온 유'(Summer on You) 등을 히트시키며 미국의 '슈퍼 아이돌'로 떠올랐다.



NCT드림은 "평소 프리티머치의 노래를 즐겨 듣는데 함께 음악 작업을 하게 돼 즐거웠다"고 소감을 밝혔다.



2016년 '추잉 검'(Chewing Gum)으로 데뷔한 이들은 빌보드가 선정한 '올해의 21세 이하 아티스트 21'에 아시아 가수 최초로 2년 연속 선정되기도 했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

