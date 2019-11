방탄소년단, 아메리칸뮤직어워즈 2관왕…2년 연속 수상 쾌거 문화 입력 2019.11.25 (14:36) 수정 2019.11.25 (15:26)

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

그룹 방탄소년단(BTS)이 '2019 아메리칸 뮤직 어워즈'(AMAs)에서 2관왕을 차지하며 한국 가요사에 또 하나의 쾌거를 이뤘습니다.



방탄소년단은 현지시간으로 어제(24일) 미국 로스앤젤레스 마이크로소프트 씨어터에서 열린 2019 아메리칸 뮤직 어워즈 시상식에서 '페이보릿 듀오 오어 그룹-팝/록'(FAVORITE DUO OR GROUP-POP/ROCK)과 '투어 오브 더 이어'(TOUR OF THE YEAR) 부문 수상자로 발표됐습니다.



BTS는 빌보드 뮤직어워즈, 그래미 어워즈와 함께 미국 3대 음악 시상식으로 꼽히는 이 시상식에서 지난해에 이어 2년 연속 수상을 기록했습니다.



방탄소년단은 시상식에 참석하지는 못했지만 영상으로 수상 소감을 보내 팬들에게 감사를 표했습니다.



아메리칸 뮤직 어워즈에서 '페이보릿 듀오 오어 그룹-팝/록' 부문 수상이 1974년 시작된 이래 비영어권 아티스트 몫으로 돌아가기는 처음입니다.



BTS는 또 아리아나 그란데, 엘튼 존 등을 제치고 '투어 오브 더 이어' 상도 거머쥐었습니다.



BTS는 앞서 올해 5월 또다른 미국 3대 시상식인 '빌보드 뮤직 어워즈'(Billboard Music Awards)에서도 '톱 듀오/그룹'과 '톱 소셜 아티스트' 상을 받았습니다.



[사진 출처 : 트위터]

방탄소년단, 아메리칸뮤직어워즈 2관왕…2년 연속 수상 쾌거

입력 2019.11.25 (14:36) 수정 2019.11.25 (15:26) 문화

그룹 방탄소년단(BTS)이 '2019 아메리칸 뮤직 어워즈'(AMAs)에서 2관왕을 차지하며 한국 가요사에 또 하나의 쾌거를 이뤘습니다.



방탄소년단은 현지시간으로 어제(24일) 미국 로스앤젤레스 마이크로소프트 씨어터에서 열린 2019 아메리칸 뮤직 어워즈 시상식에서 '페이보릿 듀오 오어 그룹-팝/록'(FAVORITE DUO OR GROUP-POP/ROCK)과 '투어 오브 더 이어'(TOUR OF THE YEAR) 부문 수상자로 발표됐습니다.



BTS는 빌보드 뮤직어워즈, 그래미 어워즈와 함께 미국 3대 음악 시상식으로 꼽히는 이 시상식에서 지난해에 이어 2년 연속 수상을 기록했습니다.



방탄소년단은 시상식에 참석하지는 못했지만 영상으로 수상 소감을 보내 팬들에게 감사를 표했습니다.



아메리칸 뮤직 어워즈에서 '페이보릿 듀오 오어 그룹-팝/록' 부문 수상이 1974년 시작된 이래 비영어권 아티스트 몫으로 돌아가기는 처음입니다.



BTS는 또 아리아나 그란데, 엘튼 존 등을 제치고 '투어 오브 더 이어' 상도 거머쥐었습니다.



BTS는 앞서 올해 5월 또다른 미국 3대 시상식인 '빌보드 뮤직 어워즈'(Billboard Music Awards)에서도 '톱 듀오/그룹'과 '톱 소셜 아티스트' 상을 받았습니다.



[사진 출처 : 트위터]

기자 정보