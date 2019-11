록펠러센터 앞 달군 NCT 127…美 ‘투데이쇼’ 공개방송 입력 2019.11.30 (16:54) 수정 2019.11.30 (16:55) 연합뉴스

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

그룹 NCT 127이 미국 뉴욕 록펠러 센터 광장을 뜨겁게 달궜다.



30일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT 127은 29일(현지시간) 록펠러 센터 광장에서 진행된 미국 NBC 인기 모닝쇼 '투데이 쇼'(TODAY SHOW) 특집 공개 생방송에 출연했다.



'시티 콘서트 시리즈 온 투데이'라는 이름으로 진행된 이 날 공연에서 NCT 127은 '하이웨이 투 헤븐'(Highway to Heaven), '슈퍼휴먼'(Superhuman) 무대를 선보였다.



이른 아침 시간이지만 현지 팬들이 록펠러 센터 광장을 가득 채웠다. 팬들은 팬라이트와 플래카드를 흔들고 노래를 따라 부르며 호응했다.



NCT 127은 "'투데이쇼' 첫 출연인데 가까이에서 팬분들을 만날 수 있어 정말 즐겁다. 추운 날씨에도 불구하고 많은 분이 와주셔서 진심으로 감사드린다"고 소감을 전했다.



NBC는 'K팝의 정상'(TOP OF THE K-POP)이라는 자막과 함께 NCT 127 그룹명 의미와 활동, 성과 등을 영상으로 소개하기도 했다.



NCT 127은 전날엔 한국 가수로는 최초로 미국 최대 추수감사절 행사 '메이시스 퍼레이드'에 참여해 수백만 인파 앞에서 공연을 펼치기도 했다.



이들은 다음 달 5일에는 미국 캘리포니아주 새너제이 SAP 센터에서, 7일에는 시카고 올스테이트 아레나에서 현지 라디오 연말 콘서트에 출연할 예정이다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



록펠러센터 앞 달군 NCT 127…美 ‘투데이쇼’ 공개방송

입력 2019.11.30 (16:54) 수정 2019.11.30 (16:55) 연합뉴스

그룹 NCT 127이 미국 뉴욕 록펠러 센터 광장을 뜨겁게 달궜다.



30일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT 127은 29일(현지시간) 록펠러 센터 광장에서 진행된 미국 NBC 인기 모닝쇼 '투데이 쇼'(TODAY SHOW) 특집 공개 생방송에 출연했다.



'시티 콘서트 시리즈 온 투데이'라는 이름으로 진행된 이 날 공연에서 NCT 127은 '하이웨이 투 헤븐'(Highway to Heaven), '슈퍼휴먼'(Superhuman) 무대를 선보였다.



이른 아침 시간이지만 현지 팬들이 록펠러 센터 광장을 가득 채웠다. 팬들은 팬라이트와 플래카드를 흔들고 노래를 따라 부르며 호응했다.



NCT 127은 "'투데이쇼' 첫 출연인데 가까이에서 팬분들을 만날 수 있어 정말 즐겁다. 추운 날씨에도 불구하고 많은 분이 와주셔서 진심으로 감사드린다"고 소감을 전했다.



NBC는 'K팝의 정상'(TOP OF THE K-POP)이라는 자막과 함께 NCT 127 그룹명 의미와 활동, 성과 등을 영상으로 소개하기도 했다.



NCT 127은 전날엔 한국 가수로는 최초로 미국 최대 추수감사절 행사 '메이시스 퍼레이드'에 참여해 수백만 인파 앞에서 공연을 펼치기도 했다.



이들은 다음 달 5일에는 미국 캘리포니아주 새너제이 SAP 센터에서, 7일에는 시카고 올스테이트 아레나에서 현지 라디오 연말 콘서트에 출연할 예정이다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



기자 정보