‘아시아의 별’ 보아, 미니 2집 발매 입력 2019.12.04 (11:34) 수정 2019.12.04 (11:36) 연합뉴스

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

'아시아의 별' 보아(본명 권보아·33)가 새 앨범을 들고 돌아온다.



소속사 SM엔터테인먼트는 보아가 오는 11일 두 번째 미니앨범 '스타리 나이트'(Starry Night)를 발매한다고 4일 밝혔다.



지난 6월에 내놓은 싱글 '피드백'(Feedback) 이후 약 반년만의 신보로, 총 6곡이 수록될 예정이다.



2000년 데뷔한 보아는 내년 데뷔 20주년을 앞뒀다.



'넘버 원'(No.1), '아틀란티스 소녀', '마이 네임'(My Name), '걸스 온 탑'(Girls On Top) 등 내놓는 곡마다 음악방송과 차트 1위를 휩쓸었다.



일본에서 2002년 발매한 첫 정규앨범 '리슨 투 마이 하트'(Listen to My Heart)는 한국 가수 최초로 오리콘 앨범차트 1위에 올랐다.



이후 동일 차트에서 6번 정상을 차지해 해외 아티스트로는 최다 기록을 보유한다.



한일 양국에서 여성 솔로 가수로 두각을 나타내 '아시아의 별'이라는 별명으로 불린다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

‘아시아의 별’ 보아, 미니 2집 발매

입력 2019.12.04 (11:34) 수정 2019.12.04 (11:36) 연합뉴스

'아시아의 별' 보아(본명 권보아·33)가 새 앨범을 들고 돌아온다.



소속사 SM엔터테인먼트는 보아가 오는 11일 두 번째 미니앨범 '스타리 나이트'(Starry Night)를 발매한다고 4일 밝혔다.



지난 6월에 내놓은 싱글 '피드백'(Feedback) 이후 약 반년만의 신보로, 총 6곡이 수록될 예정이다.



2000년 데뷔한 보아는 내년 데뷔 20주년을 앞뒀다.



'넘버 원'(No.1), '아틀란티스 소녀', '마이 네임'(My Name), '걸스 온 탑'(Girls On Top) 등 내놓는 곡마다 음악방송과 차트 1위를 휩쓸었다.



일본에서 2002년 발매한 첫 정규앨범 '리슨 투 마이 하트'(Listen to My Heart)는 한국 가수 최초로 오리콘 앨범차트 1위에 올랐다.



이후 동일 차트에서 6번 정상을 차지해 해외 아티스트로는 최다 기록을 보유한다.



한일 양국에서 여성 솔로 가수로 두각을 나타내 '아시아의 별'이라는 별명으로 불린다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보