몬스타엑스, 美최대 연말 라디오쇼 '징글볼' 2년 연속 참석 입력 2019.12.06 (14:00) 연합뉴스

보이그룹 몬스타엑스가 2년 연속으로 미국 최대 연말 라디오 쇼 '징글볼'(Jingle Ball)에 참석한다.



소속사 스타쉽엔터테인먼트는 몬스타엑스가 미국 미니애폴리스, 필라델피아, 뉴욕에서 각각 오는 9, 11, 13일 열리는 징글볼 투어에 들어간다고 6일 밝혔다.



몬스타엑스는 지난해 이 행사에 K팝 그룹으로는 최초로 초청받아 출연했다.



당시 미국의 인기 일렉트로닉 듀오 체인스모커스와 '섬싱 저스트 라이크 디스'(Something Just Like This)를 함께 불러 화제가 됐다.



징글볼은 라디오 방송국 아이하트라디오가 주최하는 미국 최대 규모의 연말 라디오 쇼다.



이번 투어 라인업에는 몬스타엑스를 비롯해 테일러 스위프트, 케이티 페리, 라우브, 할시, 리조 등이 포함됐다.



몬스타엑스는 이 행사에 앞서 미국 B96 채널이 시카고에서 여는 뮤직쇼 '징글 배시'(Jingle Bash)에도 출연한다.



이로써 몬스타엑스는 이달 미국 4개 도시를 투어하게 됐다.



2015년 데뷔한 6인조 그룹 몬스타엑스는 지난 6월 영어 싱글 '후 두 유 러브?'(WHO DO YOU LOVE?)를 내놓으며 미국에 공식 진출했다.



이후 로스앤젤레스(LA) 최대 공연장인 스테이플스센터에서 콘서트를 열었다.



NBC 간판 토크쇼 '엘렌 드제너러스 쇼', ABC 모닝쇼 '굿모닝 아메리카' 등에 출연하기도 했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

