[여론 인사이드] 한국당 뺀 '여야 4+1 협의체' 가동, 찬성 43% vs 반대 32%

‘靑 감찰무마·하명수사 의혹’ 국정조사 필요성? ‘수사 보고 판단’ 42% vs ‘필요’ 38%

‘靑 감찰무마·하명수사 의혹’ 검찰 수사, ‘정당한 수사’ 42% vs ‘정치적 행위’ 38%

文 정부의 부동산 정책, ‘못함’ 62% vs ‘잘함’ 27%

[여론 인사이드] 한국당 뺀 ‘여야 4+1 협의체’ 가동, 찬성 43% vs 반대 32%

입력 2019.12.08 (08:40) 수정 2019.12.08 (09:23) 일요진단 라이브

