“출발 10분 전 탑승 마감이라더니”…비행편 놓친 승객, 배상은?

연말연시를 맞아, 일상과 관계에서의 '해방'을 꿈꾸며 해외여행을 계획하는 분들 많으시지요. 오늘은 그런 분들에게 작은 시사점을 줄 만한 최신 판결을 하나 소개하려 합니다. 해외여행의 필수 관문, 항공기 탑승과 관련된 이야기입니다.A 씨와 B 씨는 2016년 여름, 스페인 여행을 계획하고 인천에서 터키를 경유해 스페인으로 가는 항공권을 온라인으로 구매했습니다. 출발 당일, 두 사람은 인천공항 창구에서 C 항공사 직원에게 탑승권을 수령했습니다. 인천에서 터키로 가는 탑승권(C 항공사)과 터키에서 스페인으로 가는 탑승권(D 항공사), 각자 2장씩을 나눠 가졌지요.순조롭게 터키 공항까지 도착한 두 사람. 하지만 이 경유지에서 문제가 생겼습니다. 스페인으로 가기 위한 두 번째 항공기로 환승하지 못했기 때문입니다. 꿈에 부풀어 있던 여행자들은, 한순간에 공항 노숙자 신세로 전락했습니다. 어쩌다 이런 일이 벌어진 걸까요?A 씨 일행의 '주장'은 이렇습니다.사건 당시 터키 공항에서 D 항공사가 탑승을 마감한 시간은 현지시각으로 오후 7시 5분. A 씨 일행은 그 직후인 7시 5분~10분 사이에 탑승구에 도착했다고 말합니다. 이미 게이트는 닫힌 뒤였고, 두 사람은 탑승을 거부당하고 말았습니다.두 사람은 당시 '지각'의 원인으로 탑승권을 지목했습니다. 앞서 두 사람이 인천공항에서 받은 2장의 탑승권에는 모두라고 써 있었습니다. 하지만 D 항공사의 실제 탑승 마감 시각은, 그보다 5분 이른 '출발이었습니다. 탑승권에 잘못된 정보가 기재돼 있었던 셈이지요.A 씨 등은 탑승권에 적힌 탑승 마감 시각을 믿고 출발 10~15분 전 탑승구에 도착했지만, 결국 항공기에 타지 못했다면서 C 항공사를 상대로 1년 뒤 소송을 냈습니다.C 항공사가 발권한 항공권 상의 문제로 비행편을 놓쳤고, 이로 인해 "생필품 구입비 등의 적극적 손해"와 "공항에 장시간 체류하는 동안의 공포심 등으로 인한 정신적 손해"를 입었다면서 한 사람당 2백여만 원의 손해배상을 청구했습니다.지난해 1심을 맡은 서울중앙지법 소액 사건 재판부는 항공사의 배상 책임을 일부 인정했지만, A 씨 등은 더 많은 배상이 필요하다는 취지로 항소했습니다. 하지만 같은 법원 민사합의부가 맡은 2심은 A 씨 등의 주장을 모두 받아들일 수 없다며, 지난 5일 원고 패소로 판결했습니다. A 씨 등이 한 푼도 배상받을 수 없다는 뜻입니다.언뜻 보기에는 항공사의 잘못이 분명히 있는 것 같은데, 왜 이런 판결이 나온 걸까요?재판부는 우선 A 씨 일행이 환승을 위한 탑승구에 도착한 시각이 정말 7시 5분~10분인지를 확인할 수 없다고 했습니다. A 씨 등이 이를 뒷받침하는 직접적인 증거를 제출하지 못했다는 것입니다. 그러면서 해당 항공기의 실제 탑승 마감 시각은 A 씨 등이 주장하는 7시 5분보다 더 늦은 시간이었을 가능성도 있다고 했습니다.당시 D 항공사의 기록을 보면 해당 항공기의 door close time(항공기 출입구 마감 시간)은 7시 18분이었습니다. 재판부는 통로 구조상 탑승구를 거쳐 항공기에 타기까지 그렇게 긴 시간이 소요될 것으로 보이지 않고, 결국 탑승 마감 시각이 door close time과 비슷했을 것으로 추정된다고 했습니다.재판부는 나아가 설사 그 시간에 탑승구에 도착한 것이 맞더라도, A 씨 일행의 지각과 C 항공사의 잘못된 정보 제공 사이에 '인과관계'를 따져봐야 한다고 했습니다. 즉, 두 사람이 D 항공사의 탑승 마감 시각인 7시 5분을 넘어서 탑승구에 도착하게 된 건 C 항공사의 잘못된 고지 때문이라는 점이 증명돼야 한다는 얘기죠.재판부는 그 연결고리 역시 입증되지 않았다고 봤습니다.재판부가 가장 먼저 주목한 건 두 사람이 받은 탑승권. 터키에서 스페인으로 가는 탑승권에는 탑승시각과 출발시각, 좌석 번호는 적혀 있었지만 유독 '탑승구(게이트)' 표시는 빈칸으로 돼 있었습니다. 탑승권만으로는 환승 장소가 어딘지 알 수 없으니, 어느 탑승구로 가야 하는지를 따로 확인해야 하는 상황이었다는 뜻입니다.이런 사정 때문에 재판부는 두 사람이 터키 공항에 도착해 "탑승구 안내 전광판을 확인하지 않을 수 없었을 것"이라고 했습니다. 그런데 터키 공항의 D 항공사 안내 전광판에는 "출발 15분 전에 탑승이 마감된다"는 표시가 있었습니다.재판부는 이를 근거로 "통상의 경우라면 이때(탑승구 안내 전광판을 확인했을 때) A 씨 등이 탑승 마감 시각까지 알게 되었다고 봄이 상당하다"라고 지적했습니다. 이 경우 항공사가 처음에 탑승 마감 시각을 잘못 알렸더라도 터키 공항에 도착해서 뒤늦게나마 정확한 탑승 마감 시각을 알게 됐으니, 항공사의 고지와 A 씨 등의 지각 사이에는 인과관계가 깨지게 됩니다.재판부는 더불어 대부분 항공사들이 지각하는 승객들을 호명하는 'LAST CALL'을 시행하고 있다는 점에도 주목했습니다. D 항공사가 7시 5분에 탑승 마감을 했다면, 그 시점에 탑승 확인이 안 된 A 씨와 B 씨의 이름을 안내 방송으로 불렀을 개연성이 높다는 것입니다. 게다가 A 씨 등은 7시 5분~10분 사이에 탑승구에 도착했다고 주장하는 만큼, LAST CALL을 "듣지 못했을 리가 없다"고 재판부는 지적했습니다.재판부는 그런데도 A 씨와 B 씨는 LAST CALL을 전혀 인식하지 못했던 것으로 보인다며, 결국 두 사람이 "LAST CALL을 인식하지 못할 정도로 다른 일에 몰두"했거나, "LAST CALL을 듣지 못할 정도로 탑승구와 멀리 떨어진 곳에 있었을 수 있다"는 의문을 "떨쳐버리기 어렵다"고 밝혔습니다. A 씨 등의 주장처럼 항공사 탓에 간발의 차로 비행편을 놓친 게 아니라, 실제로는 본인들 실수로 아예 지각해버렸을 가능성도 배제할 수 없다는 뜻입니다.아직 상고심 판단을 받아볼 기회가 남아 있긴 하지만, A 씨와 B 씨의 주장이 사실이라면 두 사람은 매우 허탈한 상황이 돼 버렸습니다. 혹시 모를 피해를 방지하고 여행을 즐기기 위해서는, 항공기 탑승 마감 시각을 정확히 확인하고 되도록 탑승구에 일찍 도착하는 게 안전할 것 같습니다.