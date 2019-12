[자막뉴스] 뉴질랜드 화산섬 폭발…“수십명 부상·실종” 자막뉴스 입력 2019.12.10 (11:26)

섬 위로 까맣게 피어오르는 연기.



["NO, NO, NO!"]



이내 섬 전체를 새까맣게 집어삼킵니다.



뉴질랜드 북섬에서 50km 떨어진 화이트 아일랜드에서 화산 폭발이 일어났습니다.



화산재와 가스가 3,600m 상공까지 치솟을 정도로 폭발은 강력했습니다.



폭발 당시 관광객 50여 명이 섬에서 화산 관광을 즐기던 중이었습니다.



폭발은 전조 현상 없이 갑작스레 시작됐습니다.



폭발 직전까지 분화구 안에서 관광객들이 서성이는 모습이 CCTV에 목격됐습니다.



섬 안에 있던 헬기조차도 재앙을 빗겨가지 못했습니다.



뉴질랜드 당국은 화산 폭발 직후 헬기와 배를 이용해 관광객 구조 작업에 들어갔습니다.



지금까지 적어도 5명이 숨지고 20여 명이 다친 것으로 파악됐습니다.



하지만 폭발 당시 배를 타고 섬에 들어간 인원이 정확히 몇 명인지 확인되지 않고 있어 피해자는 더 늘 것으로 보입니다.



뉴질랜드 당국은 화산 경보 단계를 한 단계 올리고 추가 분출 가능성에 촉각을 곤두세우고 있습니다.



KBS 뉴스 이호을입니다.

