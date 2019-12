[영상] 25년 전 캐럴이 빌보드 TOP 찍은 까닭은? (feat. 머라이어 캐리) 케이야 입력 2019.12.20 (16:30)

매년 이맘때면 찾아서 듣게 되는 노래.



영화 <러브 액츄얼리>의 마지막을 장식했고, 수많은 팝스타가 이 곡을 리메이크하기도 했습니다.



바로 머라이어 캐리의 인생곡 'All I Want For Christmas Is You'입니다.



가끔 이게 리메이크 버전이라고 생각하시는 분도 있지만, 머라이어 캐리가 곡을 직접 쓴(공동 작곡) 노래입니다.



그런데 1994년에 발표된 이 곡이 이번에 빌보드 싱글차트 1위를 찍었답니다.



나온 지 25년이나 됐는데 어떻게 이런 일이 가능했을까요?



역주행의 이유를 음악평론가들에게 물었습니다.

