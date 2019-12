‘연합 동아리 여대생 성폭행 시도 혐의’ 동아리 대표 학생 구속…“도주 우려” 사회 입력 2019.12.23 (15:14) 수정 2019.12.23 (15:24)

대학생 연합 동아리에 함께 소속된 여대생 2명을 성폭행하려 한 혐의로 이 동아리 대표 학생이 구속됐습니다.



서울동부지법은 지난 21일 강간미수 혐의를 받는 K대 재학생 A 씨에 대한 영장실질심사 후 "도주 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다고 오늘(23일) 밝혔습니다.



이A 씨는 지난 19일 오전 6시 반쯤 서울 성동구 자신의 집에서 술에 취해 잠든 동아리 여성부원 B 씨와 C 씨에게 성폭행을 시도하고, 저항한 C 씨를 폭행한 혐의를 받고 있습니다.



피해자 C 씨는 격렬한 저항 끝에 A 씨의 손가락을 물고 집에서 도망쳐 나와 경찰에 신고했고, 성범죄 신고를 받은 서울 성동경찰서는 A 씨를 체포했습니다.



경찰 조사결과 이들은 대학생 연합동아리 신입부원 면접을 마친 후 뒤풀이를 하던 중이었습니다.

