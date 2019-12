“엄마 친구인데”…아파트단지서 초등생 끌고 가려던 30대 남성 체포 사회 입력 2019.12.25 (10:44) 수정 2019.12.25 (11:14)

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

아파트단지에서 초등학생을 잇달아 끌고 가려다 미수에 그친 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



인천 삼산경찰서는 미성년자 약취 유인 미수 혐의로 37살 A 씨를 불구속 입건했다고 오늘(25일) 밝혔습니다.



A 씨는 지난달 26일 오후 5시쯤 인천광역시 부평구의 한 아파트 단지에서 초등학교 1학년생 B 군에게 엄마 친구라며 접근해 끌고 가려 한 혐의를 받고 있습니다.



A 씨는 다음날 오후에도 아파트단지 내 관리사무소 앞에서 초등학교 3학년생 C 군을 끌고 가려고 했습니다.



B 군과 C 군은 A 씨를 따라가다가 도주했고, 이들의 부모가 경찰에 신고했습니다.



인근 CCTV 등을 토대로 수사에 나선 경찰은 지난 4일 인천 부평구에서 A 씨를 긴급체포했습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 "B 군과 C 군을 도와주려고 했다"며 혐의를 부인한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 A 씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스·게티이미지]





“엄마 친구인데”…아파트단지서 초등생 끌고 가려던 30대 남성 체포

입력 2019.12.25 (10:44) 수정 2019.12.25 (11:14) 사회

아파트단지에서 초등학생을 잇달아 끌고 가려다 미수에 그친 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



인천 삼산경찰서는 미성년자 약취 유인 미수 혐의로 37살 A 씨를 불구속 입건했다고 오늘(25일) 밝혔습니다.



A 씨는 지난달 26일 오후 5시쯤 인천광역시 부평구의 한 아파트 단지에서 초등학교 1학년생 B 군에게 엄마 친구라며 접근해 끌고 가려 한 혐의를 받고 있습니다.



A 씨는 다음날 오후에도 아파트단지 내 관리사무소 앞에서 초등학교 3학년생 C 군을 끌고 가려고 했습니다.



B 군과 C 군은 A 씨를 따라가다가 도주했고, 이들의 부모가 경찰에 신고했습니다.



인근 CCTV 등을 토대로 수사에 나선 경찰은 지난 4일 인천 부평구에서 A 씨를 긴급체포했습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 "B 군과 C 군을 도와주려고 했다"며 혐의를 부인한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 A 씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스·게티이미지]





기자 정보