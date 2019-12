美 싱어송라이터 맥스 “BTS 정국, 내 노래 추천해 영광” 입력 2019.12.30 (13:16) 연합뉴스

방탄소년단(BTS)을 좋아하는 사람이라면 내년 내한을 앞둔 미국 싱어송라이터 맥스(MAX·27)가 친숙하게 느껴질 수도 있다.



방탄소년단 멤버 정국(본명 전정국·22)이 브이라이브에서 여러 차례 맥스의 노래를 추천했기 때문이다.



K팝 스타들 추천과 광고 음악 등으로 국내에서 이름을 알려온 맥스가 한국 팬들에게 직접 자신의 음악을 들려줄 기회를 갖는다.



맥스는 다음 달 14일 첫 내한공연에 앞서 한 서면 인터뷰에서 "내가 좋아하고, 또 내 음악을 좋아해 주는 방탄소년단과 데이식스의 고향에서 공연하게 돼 매우 기대된다"며 "한국 팬들은 세계에서 가장 열정적이라고 들었다"고 말했다.



그는 "한 번도 와보지 않은 이곳에서 내 공연 티켓이 일주일 만에 매진됐다는 건 정말 미친(insane) 일"이라며 설렘을 감추지 않았다.



앞서 맥스는 정국이 자신의 음악을 추천한 데 대해 SNS에서 고마움을 표하며 "서울 공연에서 우리가 직접 만나길 바란다"고 쓴 적이 있다. 인터뷰에서도 이런 기대를 내비쳤다.



"지난 몇 년간 정국이 제 노래 몇 곡을 소개해줬는데, 그때마다 정말 영광스럽고 흥분됐어요. 이번에 서울에 가면 우리가 마침내 개인적으로 만날 수 있기를 희망해요. 방탄소년단 '페이크 러브'(FAKE LOVE)는 제가 가장 좋아하는 노래 중 하나랍니다."



K팝을 좋아한다는 그는 K팝 아티스트들과의 협업도 해보고 싶다며 여러 이름을 거론했다.



"방탄소년단, 스트레이 키즈, 데이식스, 몬스타엑스 등과 일해보고 싶어요. 그리고 블랙핑크도요. 이들과 함께 협업할 기회가 생긴다면 정말 영광일 것 같아요."



맥스는 2008년 미국 브로드웨이에서 뮤지컬 배우로 커리어를 시작했다. 이후에는 세계적 팝스타 마돈나와 함께 명품 브랜드 광고 모델로도 활동했다. 그러다 데뷔한 지 7년이 지난 2015년에야 데뷔 EP를 발매하며 가수로서 첫발을 뗐다.



맥스는 비록 배우이자 모델로 대중에게 얼굴을 알렸지만, 자신은 항상 음악가였다고 강조했다. "제 몸에는 늘 가수와 작곡가의 피가 흐르고 있었어요. 그 어떤 일보다 싱어송라이터로서의 일에 열정적이죠."



그는 '러브 미 레스'(Love Me Less), '애이시드 드림스'(Acid Dreams) , '체크리스트'(Checklist) 등 히트곡들의 경우 직접 작사·작곡에도 참여했다.



특히 2016년 발매한 정규 1집 '헬스 키친 에인절'(Hell's Kitchen Angel) 수록곡 '라이츠 다운 로'(Lights Down Low)는 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100'에서 20위까지 오르면서 작곡 능력을 인정받았다.



맥스는 배우 경험이 곡을 쓰는 데 많이 도움이 됐다고 설명했다.



"브로드웨이 경험은 곡을 쓸 때 많은 영향을 줘요. 이 노래가 관객들에게 어떻게 들릴지, 어느 부분에서 관객들이 따라 부를지 생각하도록 도와주거든요."



그는 팝·일렉트로닉 댄스뮤직(EDM)·힙합을 하는 가수들과 손잡고 다양한 스타일의 음악을 내놨다. 후디 앨런, 조이 배드애스, 오디언, 노아 사이러스, 퀸 나인티투 등 아티스트들과 협업을 이어왔다.



"노래의 감정과 스토리가 일치한다면 장르, 아티스트, 프로덕션 스타일에 제한받지 않고 함께 작업할 수 있어요. 다음 앨범에선 어떤 아티스트와 협업하게 될까 하는 기대감을 저와 팬들에게 심어줄 수 있죠."



맥스는 "한국 팬들 만나는 걸 기다리기 힘들다"면서 "최고의 공연을 보여드리겠다. 무대에서 에너지를 폭발시키겠다"며 첫 내한 공연에 임하는 각오를 밝혔다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

