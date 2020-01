차트 휩쓴 백예린, 내달 데뷔후 첫 단독콘서트 입력 2020.01.03 (10:22) 연합뉴스

최근 독립 아티스트로 홀로서기한 후 첫 앨범으로 음원차트를 석권한 가수 백예린(22)이 데뷔 후 처음으로 단독 콘서트를 연다.



백예린의 독립 레이블 블루바이닐은 백예린이 다음 달 8∼9일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 단독 콘서트 '턴 온 댓 블루 바이닐'(Turn on that Blue Vinyl)을 개최한다고 3일 밝혔다.



백예린이 단독 콘서트를 열기는 2012년 데뷔 이래 처음이다.



JYP엔터테인먼트 소속 여성 듀오 피프틴앤드로 데뷔한 그는 JYP를 떠나 독립레이블을 세우고 지난달 정규앨범 '에브리 레터 아이 센트 유'(Every Ietter I sent you.)를 발매했다.



타이틀곡 '스퀘어(Square)(2017)' 등 수록곡들이 각종 음원 차트 정상을 휩쓸며 주목받았다.



