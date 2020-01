강남구, 지역 브랜드 ‘미미위(ME ME WE) 강남’ 공개 사회 입력 2020.01.07 (14:06) 수정 2020.01.07 (14:33)

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

서울 강남구가 자체 스타일 브랜드 '미미위(ME ME WE) 강남'을 공개했습니다.



스타일 브랜드란 미국 뉴욕의 'I♡NY'나 네덜란드 암스테르담의 'I am sterdam' 같이 도시 고유의 매력과 정체성을 함축적으로 표현한 도시 브랜드를 말합니다.



강남구는 '미미위 강남'이 '나(ME)·너(ME)·우리(WE)가 함께하고, 배려하고, 존중하는 품격 강남'을 의미한다고 밝혔습니다.



여기서 '너'는 '당신은 또 다른 나'라는 점을 강조하기 위해 영어에서 나를 뜻하는 'ME'로 표현했다고 강남구는 설명했다.



브랜드 개발에는 안병진 동서대 교수와 이현성 홍익대 교수가 참여했습니다.



정순균 강남구청장은 "현재 전 세계에 알려진 강남 이미지는 싸이의 '강남스타일'에 담긴 강남"이라며 "강남의 가치, 정체성까지 정제해서 담은 새로운 브랜드가 필요하다"고 출시 배경을 설명했습니다.



강남구는 앞으로 버스정류장·공사장 가림막 등 공공시설물을 비롯해 옥외 조형물, 공원, 거리, 주민 이용시설, 티셔츠·모자·머그잔·에코백 등 여러 상품에 '미미위 강남' 브랜드를 적용할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



강남구, 지역 브랜드 ‘미미위(ME ME WE) 강남’ 공개

입력 2020.01.07 (14:06) 수정 2020.01.07 (14:33) 사회

서울 강남구가 자체 스타일 브랜드 '미미위(ME ME WE) 강남'을 공개했습니다.



스타일 브랜드란 미국 뉴욕의 'I♡NY'나 네덜란드 암스테르담의 'I am sterdam' 같이 도시 고유의 매력과 정체성을 함축적으로 표현한 도시 브랜드를 말합니다.



강남구는 '미미위 강남'이 '나(ME)·너(ME)·우리(WE)가 함께하고, 배려하고, 존중하는 품격 강남'을 의미한다고 밝혔습니다.



여기서 '너'는 '당신은 또 다른 나'라는 점을 강조하기 위해 영어에서 나를 뜻하는 'ME'로 표현했다고 강남구는 설명했다.



브랜드 개발에는 안병진 동서대 교수와 이현성 홍익대 교수가 참여했습니다.



정순균 강남구청장은 "현재 전 세계에 알려진 강남 이미지는 싸이의 '강남스타일'에 담긴 강남"이라며 "강남의 가치, 정체성까지 정제해서 담은 새로운 브랜드가 필요하다"고 출시 배경을 설명했습니다.



강남구는 앞으로 버스정류장·공사장 가림막 등 공공시설물을 비롯해 옥외 조형물, 공원, 거리, 주민 이용시설, 티셔츠·모자·머그잔·에코백 등 여러 상품에 '미미위 강남' 브랜드를 적용할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



기자 정보