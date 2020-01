NCT드림, 일본 첫 미니앨범으로 오리콘차트 정상 입력 2020.01.23 (10:47) 연합뉴스

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

보이그룹 NCT드림이 일본에서 처음 발매한 미니앨범으로 오리콘 데일리 차트 1위를 기록했다.



소속사 SM엔터테인먼트는 지난 22일 발매한 NCT드림 일본 미니 1집 '더 드림'(THE DREAM)이 오리콘 데일리차트 정상을 차지했다고 23일 밝혔다.



이번 앨범에는 NCT드림 데뷔곡 '츄잉검'(Chewing Gum)을 비롯해 '위 고 업'(We Go Up), '붐'(BOOM) 등 총 7곡이 수록됐다.



이들은 오는 26일부터 3월까지 첫 일본 투어에 들어간다.



NCT드림은 20세 이하 멤버로 구성된 팀으로, 빌보드가 발표한 '올해의 21세 이하 아티스트 21: 뮤직 넥스트 제너레이션(21 Under 21 2018: Music's Next Generation)'에 아시아 가수 최초로 2년 연속 선정된 신성이다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

NCT드림, 일본 첫 미니앨범으로 오리콘차트 정상

입력 2020.01.23 (10:47) 연합뉴스

보이그룹 NCT드림이 일본에서 처음 발매한 미니앨범으로 오리콘 데일리 차트 1위를 기록했다.



소속사 SM엔터테인먼트는 지난 22일 발매한 NCT드림 일본 미니 1집 '더 드림'(THE DREAM)이 오리콘 데일리차트 정상을 차지했다고 23일 밝혔다.



이번 앨범에는 NCT드림 데뷔곡 '츄잉검'(Chewing Gum)을 비롯해 '위 고 업'(We Go Up), '붐'(BOOM) 등 총 7곡이 수록됐다.



이들은 오는 26일부터 3월까지 첫 일본 투어에 들어간다.



NCT드림은 20세 이하 멤버로 구성된 팀으로, 빌보드가 발표한 '올해의 21세 이하 아티스트 21: 뮤직 넥스트 제너레이션(21 Under 21 2018: Music's Next Generation)'에 아시아 가수 최초로 2년 연속 선정된 신성이다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보