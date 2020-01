미국 달군 NCT127 정규 2집 발매…3월 컴백 입력 2020.01.28 (09:48) 연합뉴스

미국에서 높은 인기를 누리는 보이그룹 NCT127이 오랜만에 새 정규앨범으로 팬들을 만난다.



소속사 SM엔터테인먼트는 이들이 오는 3월 6일 정규 2집 '엔시티 #127 네오 존'(NCT #127 Neo Zone)을 발매한다고 28일 밝혔다.



앞서 이날 0시 이들은 이번 앨범에 수록곡 중 하나인 '드림스 컴 트루'(Dreams Come True)를 부르는 영상을 공식 SNS에 게재하기도 했다.



NCT127 정규앨범은 약 1년 6개월 만으로, 지난해 8월 건강 문제로 활동을 중단한 멤버 정우 역시 활동에 들어간다.



NCT127은 지난해 5월 발표한 미니앨범 'NCT #127 위 아 슈퍼휴먼'(NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN)으로 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드200'에 11위에 올라 당시 K팝 가수 중 방탄소년단(BTS) 다음으로 최고 기록을 세웠다.



한국 가수로는 처음으로 뉴욕 시내에서 열린 미국 최대 추수감사절 행사 '메이시스 퍼레이드' 무대에 오르고, 록펠러센터 광장에서 진행한 미국 NBC 인기 모닝쇼 '투데이 쇼' 특집 생방송에 출연하며 미국에서 두각을 나타내고 있다.



오는 3월 10일에는 미국 휴스턴 NRG 스타디움에서 열리는 '로데오 휴스턴 2020'에 참여해 7만 명 규모 스타디움에서 60분간 공연한다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

