반기문 “신종코로나 악화시 유엔이 관여해야”

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

반기문 전 유엔 사무총장은 전 세계로 확산 중인 신종 코로나바이러스 감염증(신종 코로나) 사태와 관련해 "이런 글로벌(전 지구적)한 큰 문제가 나면 결국은 유엔이 관여해야 한다"고 말했습니다.반 전 총장은 지난달 31일 '기후변화와 대기오염'을 주제로 방콕의 유엔 아시아태평양경제사회위원회(ESCAP)에서 특강을 가진 뒤 가진 언론 인터뷰에서 이같이 언급했습니다.반 전 총장은 유엔 사무총장 재임 기간이던 지난 2009년 H1N1(신종플루) 바이러스와 2014년 에볼라 바이러스 사태 당시 국제 사회의 협력을 강조하며 적극적으로 대처한 바 있습니다. 특히 서아프리카를 휩쓸었던 에볼라 바이러스 사태 당시에는 유엔 안전보장이사회 결정에 따라 '에볼라 대응 사령부' 역할을 하는 유엔 에볼라 비상대응단(UNMEER)이 구성돼 약 11개월간 주도적으로 활동을 펼쳤습니다.반 전 총장은 인터뷰에서 특강 직전 테드로스 아드하놈 게브레예수스 세계보건기구(WHO) 사무총장과 전화 통화를 한 사실을 소개했습니다. 반 전 총장은 "게브레예수스 사무총장은 중국 정부가 최대한 노력 중이라는 입장에 대해 자신도 같은 생각이라면서, 시진핑 중국 주석을 만나서도 다짐을 받았다고 전했다"고 말했습니다.그는 이번 사태가 언제쯤 해결될 수 있겠느냐는 질문에 게브레예수스 WHO 사무총장이 "지금으로서는 말하기 어렵다"고 답했다고 전했습니다.H1N1 바이러스 및 에볼라 바이러스 사태를 겪은 유엔의 전직 수장으로 이번 사태의 심각성을 어떻게 평가하는지에 대해 반 전 총장은 "초(超) 국경, 즉 국경을 넘는 일이기 때문에 국제적 협조가 중요하다"고 강조했습니다.그러면서 "WHO 사무총장에게 H1N1 때도, 에볼라 사태 때도 (국제적 협력이) 있었으니 그런 국제적 협력을 동원해야 하고, 유엔 사무총장과도 긴밀하게 협조해야 한다고 조언했다"고 소개했습니다.반 전 총장은 신종 코로나 사태와 관련해 WHO의 대응이 너무 늦었고 상황 인식도 안이하다는 비판이 나온다는 지적에 "WHO 대응을 이야기하기는 그렇다"면서도 "WHO는 유엔의 하나의 전문기관이다. 에볼라 사태 때 유엔이 전체적인 권한을 갖고 대응했던 것처럼 이렇게 큰 글로벌한 문제가 나면 결과적으로 유엔이 관여해야 한다"고 언급했습니다.그는 신종 코로나 사태가 더 악화할 경우, 에볼라 사태 때처럼 유엔 주도 비상대응 기구를 고려할 필요성이 있다고 보느냐는 질문에는 "그렇다"면서 "WHO와 협의하고 여러 예산이나 조직 이런 걸 많이 동원해야 하는 문제인 만큼, 결과적으로 유엔 사무총장이 결정해야 할 문제"라고 덧붙였습니다.[사진 출처 : 연합뉴스]