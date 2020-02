수퍼[뉴스 7]"깜짝 놀랐다"…현지 분위기는?

댓글 0

[앵커멘트]

기생충이

오스카 최고상인 작품상을 포함해

무려 4개의 트로피를 거머쥐자

현지에서도 깜짝 놀라는 분위기입니다.

외신들도 일제히

봉준호 감독과 기생충이

세계 영화사를 새로 썼다.

작품상을 준 오스카도 역사를 썼다며

찬사를 보냈습니다.



로스앤젤레스

최동혁 특파원의 보도입니다.





[리포트]

'백인상'이라는 비난을

들어왔던 오스카 무대에

처음 오른 한국영화가

작품상을 포함해 4개의 트로피를 휩쓸자

미국 현지도 깜짝 놀라는 분위기입니다.



9초[인터뷰]

Everyone is raving about it, and I think it's really like the dark horse like the sleeper hit that was supposed to win, and people were just like it came out of no where, so I'm so glad it's getting even more recognition.



외신들도

'기생충'의 수상 소식을

톱 뉴스로 다뤘습니다.



CNN은

'오스카가 오늘 밤 역사를 썼다'는

제목의 기사를 통해

오스카가 비영어권 영화에

작품상을 주는 결단을 내렸다고

보도했습니다.



V14180 2'16"~2'23"[인터뷰]

The fact that is a first time ever that it is a foreign language and non english language film that has taken this accolade



뉴욕타임스도

'기생충'이 오스카 역사를 만들었다며,

오스카 회원들이 국제영화에 대한

관심이 커지고 있음을 보여준다고

했습니다.



월스트리트저널 역시

'좀 더 포용력 있는 오스카'를

약속하는 것처럼 보인다고 분석했습니다.



외신들은

'기생충'이 비영어권 영화로는 최초로

오스카 작품상까지 거머쥐면서

세계 영화사에 한 획을 그었다며

찬사를 보냈습니다.



9초[인터뷰]

I sought out films that I personally put in my own collection, it just so happens the best films in the world is Korean films.



기생충의 오스카 수상은

한국영화의 위상도

크게 끌어올린 것으로

평가받고 있습니다.

로스앤젤레스에서

KBS 뉴스 최동혁입니다.

