[지금 세계는] 파월 “신종코로나, 중국과 인접 국가·미국 경제에 영향”

[앵커]제롬 파월 미 연준 의장이 의회에 출석해 신종 코로나바이러스 감염증 확산이 중국과 인접 국가, 그리고 미국 경제에 영향을 미칠 것으로 보여 면밀히 주시하고 있다고 밝혔습니다.이번 신종 코로나 사태로 연준이 금리 인상보다는 금리 인하를 할 가능성이 높아졌다고 월스트리트저널은 전했습니다.뉴욕 김철우 특파원의 보도입니다.[리포트]"신종 코로나 바이러스 확산이 경제에 미칠 영향을 면밀히 주시하고 있다."제롬 파월 미 연준 의장이 하원에 출석해 올 상반기, 중국과 인접 국가 경제가 신종 코로나 확산의 영향을 받을 것으로 보인다며 이같이 밝혔습니다.[제롬 파월/미 연준 의장 : "we are closely monitoring the emergence of the coronavirus, which could lead to disruptions in China that spill over to the rest of the global economy."]파월 의장은 전염병 확산이 미국 경제에도 일부 영향을 줄 것으로 전망했습니다.[제롬 파월/미 연준 의장 : "we know that there will be some, very likely some effects on the US. I think it's just too early to say."]신종 코로나 등의 지속적인 영향이 연준의 경제 전망에 실질적인 재평가로 이어질 지 지켜보고 있다는 언급도 했습니다.이와 관련해 월스트리트저널은 "신종코로나 사태가 연준의 금리 인상보다는 금리 인하 가능성을 높일 수 있다"고 관측했습니다.전염병 확산으로 시장에 경제적 충격이 본격화 되면 연준에 금리 인하를 압박할 수 있다는 겁니다.월가의 전문가들도 사태가 장기화 될 경우 세계 증시가 큰 곤경에 처할 수 있다는 우려를 잇따라 내놨습니다.이런 가운데 미 보건 당국은 미국 내 13번 째 신종 코로나 확진자가 나왔다면서, 환자는 중국 우한에서 귀국해 항공기지에 격리돼 있다고 발표했습니다.또한, 우한에서 1차 철수한 미국인 195명은 오늘 LA 인근 공군기지에서 격리 해제됐다고 말했습니다.미 국무부는 홍콩에 있는 영사관의 비필수 직원이나 가족이 원할 경우 출국을 허용하기로 했습니다.뉴욕에서 KBS 뉴스 김철우입니다.