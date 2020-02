[글로벌 돋보기] “그녀가 진정한 MVP”…외신들이 봉 감독만큼 주목한 이 사람!

출처: CNN 홈페이지 출처: CNN 홈페이지

봉준호 감독 옆의 이 분, 최근 포털의 실시간 검색어 1위에도 올랐습니다.요즘 그야말로 제일 '핫'하다는 뜻이겠죠.바로 봉준호 감독의 통역사로 오스카 시상식에도 함께 했던 샤론 최입니다.지난해 5월 칸느 영화제서부터 봉준호 감독과 함께 해온 샤론 최에 먼저 주목한 건 해외 언론들입니다.CNN도 뉴욕타임스도, 영국 일간 가디언도 샤론 최와 관련해 기사를 썼을 정도인데요.샤론 최가 이번 수상의 일등공신이었다는 점뿐만 아니라 그녀가 25살 감독이자, 현재 서울에 살고 있고 그녀 자신도 각본을 쓰고 있다며 '인간' 샤론 최에 대한 뜨거운 관심을 보였습니다.CNN 인터넷판은 "감독을 꿈꾸고 있는 샤론 최는 오스카까지 오는 수개월 동안 여러 토크쇼와 시상식 등에서 봉준호 감독 옆에 서서 빠른 통역 능력을 보여주면서, 그녀 자신이 스타가 됐다"고 보도했습니다.그러면서 "봉준호 감독이 '할리우드 리포터'와의 인터뷰에서 '그녀 팬들이 아주 많아요'라고 말했을 정도"라고 전했는데요.CNN은 이어 "봉준호 감독이 오스카 상 하나를 받으면서 '아침까지 술을 마시겠다'고 농담을 했는데 열심히 일한 샤론 최도 한잔 했으면 좋겠다"며 그녀의 공을 다시 한번 치켜세웠습니다.미 시사주간지 뉴스위크 인터넷판은 CNN보다 한 발 더 나갔습니다.'봉준호 감독의 통역사, 샤론 최에 대한 5가지 사실'이라는 제목으로 기사를 냈는데요.샤론 최가 스타가 됐고 현재 각본을 쓰고 있으며, 오스카 시상식이 끝나는 대로 '수상 시즌'에 대한 영화를 찍을 예정이라는 최신 소식까지 담았습니다.특히 그녀가 지난 12월 '지미 팰런의 투나잇 쇼'에 봉준호 감독과 출연한 뒤 수많은 팬들이 생겼다고 밝혔는데요.실제 많은 시청자들은 그녀가 봉 감독이 하는 말들을 얼마나 효과적이고 부드럽게, 또 빠르게 통역을 하는지 놀랐고 SNS 등에는 "그녀가 올해 수상 시즌의 MVP다", "정말 우아하고 신속한 통역 … 나에게 영감을 줬다" 등의 극찬이 쏟아졌습니다.뉴욕타임스 인터넷판 역시 샤론 최에 대해 따로 지면을 할애하며 그녀에게 관심을 보였습니다.다른 매체들과 마찬가지로 그녀가 전문 통역사가 아닌데도 놀라운 실력을 갖췄다는 걸 치켜세운 건 물론이고 개인적인 통역 소감도 전했는데요.뉴욕타임스에 따르면 샤론 최는 대개의 경우 카메라나 할리우드 유명인사들 앞에서 통역을 하면서 절대 목소리가 떨리는 법이 없지만, 사실은 "저는 매번 심하게 떨려요"라고 말했다고 합니다.그런가하면 영국의 일간 가디언은 제목부터 아예 "샤론 최 : 우리가 봉준호 통역사에게 빠진 이유"라고 붙였습니다.가디언은 "사람들이 그녀에게 매력을 느낀 건 그녀의 올블랙 의상, 아니면 해리포터가 쓸법한 안경, 아니면 흠 없는 동시통역 능력 때문일 것"이라고 보도했는데요.한 가지 확실한 건 그녀가 관심을 끌면서 영화 홍보 분야에서 그동안 간과돼 왔던 통역도 덕분에 새롭게 주목받게 됐다고 강조했습니다.한 마디로 봉준호 감독의 의도는 물론 입담까지 전달하면서 '기생충'의 흥행에 한 몫을 단단히 했다는 평가입니다.그동안 이미 수없이 검증됐지만 그녀의 통역 실력을 확인할 수 있는 단적인 사례는 바로 오스카 감독상 수상 소감입니다.이 트로피를 정말 오스카측이 허락한다면,봉 감독이 다른 후보 감독들과 영광을 나누고 싶다고 말한 걸 샤론 최는 이렇게 통역했습니다."If the Academy allows,여기서 주목할 건 '텍사스 전기톱'인데요.보통 같으면 'power saw' 또는 'electric saw'라고 통역을 하겠지만 샤론 최는 봉 감독이 특별히 '텍사스'를 붙인 걸 알고는 'power saw' 대신 'chainsaw'로 통역합니다.바로 미국 공포영화의 클래식, 교과서라고 불리는 '텍사스 전기톱 연쇄살인사건'의 원제가 'Texas Chainsaw Massacre'이기 때문인데요.봉준호 감독이 미국 영화인들이라면 누구나 알고 있는 이 '텍사스 전기톱 연쇄살인사건'을 거론하며 위트를 뽐내는 동시에, 할리우드에 경의를 표하려는 의도를 완벽하게 알아채 통역한 겁니다.영화를 전공한 영화감독으로서 그녀가 배경 지식을 갖고 있었기에 가능한 통역이었겠지요?봉 감독이 '언어의 아바타'라고 치켜세운 샤론 최, 곧 영화감독으로서 제작에 나선다니 이제는 통역사뿐만 아니라 영화감독으로서 만날 날이 기다려집니다.