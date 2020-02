싱어송라이터 라디, 신곡 ‘귀를 막아줘’ 오늘 발매 입력 2020.02.18 (12:12) 연합뉴스

'아임 인 러브'(I'm In Love) 등을 작곡한 실력파 싱어송라이터 '라디'(Ra.D)가 18일 신곡 '귀를 막아줘'를 선보인다.



소속사 리얼콜라보는 라디가 새 디지털 싱글 '귀를 막아줘'를 이날 정오 각 음원사이트를 통해 공개한다고 밝혔다.



소속사는 기도하는 듯 속삭이며 노래하는 라디의 목소리가 감성을 자극하는 노래라며 "후크(Hook)성이 강한 곡들이 유행하는 최근 트렌드와 다르게 반복되는 구성이 거의 없는 것이 포인트"라고 소개했다.



라디는 2002년 1집 '마이 네임 이즈 라디'(My Name Is Ra.D)를 시작으로 세 장의 정규 앨범과 EP '작은 이야기' 등을 발매했다. '아임 인 러브', '엄마' 등의 노래로 사랑받았다.



라디는 올해 하반기 정규 4집을 발표할 예정이다. 3집 '사운즈'(Soundz) 이후 6년 만의 정규 앨범이다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

