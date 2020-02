수정(슈퍼/9시MNG/질문2개)순천서 20대 여성 '코로나19' 확진 지역뉴스(순천) 입력 2020.02.28 (21:30)

[앵커멘트]

전남에서 3주 만에

'코로나19' 확진자가 나왔습니다.



순천에 거주하는

20대 간호사인데요,

취재기자 연결해

자세한 소식 알아보겠습니다.



[질문1] 양창희 기자,

검사 결과가 언제쯤 나왔습니까?



[답변1]

네, 오늘 저녁 6시 반쯤

전남 보건환경연구원에서

해당 여성에 대한

검사 결과가 양성으로 나왔습니다.



이에 따라 해당 여성은

코로나19 확진자로 분류됐습니다.

이 여성은 25살이고

순천에 거주하는 간호사입니다.



순천시는 해당 여성을

광주 전남대병원

음압병동으로 이송했습니다.



전남 동부권에서

코로나19 확진자가 나온 건

이번이 처음이고요.



전남 전체에서도

나주의 22번째 환자 이후

22일 만입니다.

확진 판정이 나자

순천시와 여수시, 광양시 등

전남 동부 자치단체는 일제히

안전 안내 문자를 보내기도 했습니다.



[질문2] 확진자의 동선도

어느 정도 조사됐다고요?

[답변2] 네, 순천시가

기본적인 조사를 마쳤는데요.



일단 지난 15일과 16일

친구를 만나러 대구 동성로를 방문했고요.



17일부터 21일까지는

자신이 근무하는 병원에 출근했습니다.

그러던 도중

대구 지역의 확진자가

급증한다는 소식을 접하고

자가 격리에 들어갔습니다.



자가 격리 중에

식당 등을 방문한 사실도 확인됐습니다.



그러다 어제 오전부터

기침과 인후통, 두통 증상을 보여

순천병원 선별진료소를 방문했습니다.



민간 위탁 기관이 1차로

코로나19 검사를 한 결과

오늘 낮 1시 양성으로 판정받았고,

오후부터 이어진

보건환경연구원 검사에서도

양성이 나온 겁니다.



순천시는

이 여성이 신천지 교인 명부에는

올라 있지 않았다며,

신천지와의 관련성은 없는 것으로

파악하고 있다고 밝혔습니다.



순천시는

확진자가 자가 격리 중 방문했던

식당 2곳을 임시 폐쇄했고요.



또 여성이 근무한 병원의

의료진 17명과

방문한 식당 종업원 3명 등에 대해서도

검사를 진행하고 있습니다.



지금까지 순천시 보건소에서

KBS 뉴스 양창희입니다.

