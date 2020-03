트럼프 “한국·이탈리아·일본 주시…필요하면 여행 조치 강화” 아침뉴스타임 입력 2020.03.04 (08:19) 수정 2020.03.04 (08:31)

[앵커]



트럼프 미국 대통령은 상황이 악화되는 지역을 계속 주시하고 있다면서 이탈리아와 한국에 이어 일본도 언급했습니다.



도쿄올림픽에 대해서도 언급했는데 일본이 잘 알아서 결정할 것이라 했는데, 상황이 악화되면 여행관련 조치도 할 것이라고 말했습니다.



이런 가운데 미국에서도 북서부 워싱턴주에서 코로나19 관련 사망자가 계속 나오고 있습니다.



워싱턴에서 금철영 특파원이 보도합니다.



[리포트]



코로나 19가 전 세계로 확산되면서 올림픽으로도 불똥이 튀는 것 아니냔 우려가 제기된 상태.



도쿄올림픽이 열리는 일본에서도 확진자가 계속 늘고 있는 가운데, 국제올림픽위원회 IOC는 물론 국제사회에선 일본을 신뢰한다는 메시지를 보내고 있습니다.



이런 가운데 트럼프 미 대통령이 일본을 주시하고 있다고 밝혀 눈길을 끌었습니다.



현재 상황이 악화되는 나라들을 계속 주시하고 있다면서 최근 여행경보가 격상된 한국과 이탈리아는 물론, 일본도 언급한 겁니다.



["We are watching Italy very closely, South Korea very closely, even Japan very closely. And we'll make the right determination at the right time."]



도쿄 올림픽에 대해선 일본이 잘 알아서 결정할 것이라고 말했습니다.



필요하면 여행제한 조치가 더 격상될 것임을 시사하기도 했습니다.



["They have this magnificent facility and I don't know what they're going to do, but they'll make the right decision. I know that. But yes, if it was necessary, I would do it. Yes."]



미국에선 첫 코로나 19 사망자가 나왔던 워싱턴 주에서 추가 사망자가 계속 나오고 있습니다.



첫 사망자가 발생했던 같은 요양원에서 코로나19로 인한 사망자가 늘고 있는 겁니다.



오늘은 다른 의료시설에 있던 환자와 자택에 격리중이던 또 다른 확진자까지, 코로나 19로 인한 사망자 명단에 올랐습니다.



지금까지 코로나 19로인한 미국 내 사망자들은 모두 워싱턴주에서 나오고 있는 셈입니다.



현재까지 미 워싱턴 주 보건당국이 밝힌 코로나19관련 사망자는 모두 9명입니다.



이 가운데 한 명은 사망후 확인결과 코로나 19감염으로 판명됐다고 현지 언론이 보도했습니다.



이런 가운데 미국 동남부 노스캐롤라이나 주에서도 첫 코로나19 확진자가 나왔습니다.



워싱턴에서 KBS 뉴스 금철영입니다.

