마스크 잘 안 쓰는 유럽도…재고 동나고 가격 급등 지구촌뉴스 입력 2020.03.04 (10:44) 수정 2020.03.04 (11:05)

[앵커]



웬만해선 마스크를 잘 쓰지 않는 유럽에서도 코로나 19 확산으로 상황이 바뀌고 있습니다.



마스크 재고가 동나고 가격이 급등하면서 각국이 비상 물량 확보에 착수했고, 세계보건기구 WHO도 강한 우려를 나타냈습니다.



파리 양민효 특파원입니다.



[리포트]



파리 관광명소 샹젤리제, 거리에선 마스크 쓴 사람을 찾기 힘듭니다.



하지만 누적 확진자가 2백 명을 넘어서면서 프랑스에서도 마스크 부족 현상이 나타나고 있습니다.



["손 세정제 있나요? (없습니다.) 마스크는요? (없어요.) (마스크) 찾기 힘드네요. (약국 몇 군데 가셨나요?) 네 군데요. 없어요."]



이미 지난주 프랑스 정부는 마스크 천5백만 장을 풀면서 의료 종사자와 간병인, 보건위생 취약자들에게 우선 제공하라고 지침까지 내렸습니다.



그러나 품절 사태에 가격도 2-3배 급등하자 프랑스 정부는 규제에 나서는 한편 마스크 대신 손씻기를 강조하고 있습니다.



확진자가 2천5백 명을 넘어선 이탈리아에선 마스크 관련 범죄까지 잇따르고 있습니다.



플라스틱 가짜 마스크 판매가 적발되고, 인터넷엔 오천 유로, 우리 돈 6백만 원이 넘는 사기 광고까지 판치고 있습니다.



세계보건기구 WHO도 수요 폭증으로 의료진을 위한 보호장비가 부족하다며 강한 우려를 나타냈습니다.



수술용 마스크 가격이 6배, N95 의료용 마스크도 3배 이상 올랐고 사재기와 오용 탓에 글로벌 공급에 심각한 차질을 빚고 있다고 비판했습니다.



["Shortages are leaving doctors, nurses and other frontline health workers dangerously ill-equipped to care for COVID-19 patients."]



코로나19의 글로벌 확산세로 도쿄 올림픽 연기나 취소 가능성이 제기되는 데 대해, WHO는 "아직 결정을 내리기엔 이르다"며 일본의 대응 조치를 신뢰한다고 밝혔습니다.



국제 올림픽위원회 IOC도 WHO의 권고를 따르면서 도쿄 올림픽 성공을 위해 전력을 다할 것이라고 밝혔습니다.



파리에서 KBS 뉴스 양민효입니다.

