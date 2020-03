방탄소년단, 日오리콘 주간차트도 1위…5대 음악시장 정상 석권 문화 입력 2020.03.04 (16:37) 수정 2020.03.04 (16:48)

그룹 방탄소년단(BTS)이 새 앨범으로 일본에서도 오리콘 주간 앨범 차트 1위에 오르며 세계 5대 음악 시장으로 꼽히는 5개국 앨범 차트 정상을 석권했습니다.



소속사 빅히트엔터테인먼트는 방탄소년단 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)이 오는 9일 자(집계기간 2월 24일∼3월 1일) 오리콘 주간 앨범 차트에서 판매량 37만 6천879장으로 1위를 차지했다고 전했습니다.



방탄소년단이 오리콘 주간 앨범 차트에서 정상에 오른 건 통산 5번째입니다. 2016년 9월 일본 정규 2집 '유스', 2017년 10월 한국 앨범 '러브 유어셀프 승 허', 2018년 4월 일본 정규 3집 '페이스 유어셀프'(FACE YOURSELF), 2018년 9월 한국 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'로 이 각각 1위에 올랐습니다.



방탄소년단은 이로써 세계 5대 음악 시장 앨범 차트를 모두 휩쓸었습니다. 국제음반산업협회(IFPI)가 지난해 4월 발간한 '글로벌 뮤직 리포트 2019'를 보면, 세계 5대 음악 시장의 규모는 미국, 일본, 영국, 독일, 프랑스 순입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

