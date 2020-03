트럼프 “코로나19 고위험 국가서 오는 여행객, 美 입국 때도 검사”

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]오늘부터 미국행 비행기를 탈 때 발열검사와 문진이 의무화됨에 따라 열이 38도가 넘으면 탑승할 수 없게 됩니다.트럼프 대통령은 여기에 더해 출발 전 뿐만 아니라 미국 입국시에도 검사를 한다고 말했습니다.한국인의 미국 입국 절차가 점점 더 까다로워지고 있는 상황인데, 현재로선 추가 여행조치는 하지 않을 것이라고 미 정부는 밝혔습니다.워싱턴에서 서지영 특파원이 취재했습니다.[리포트]한국시간 오늘 오전 11시부터 미국행 승객들에 대한 발열 검사와 문진이 의무화됩니다.열이 38도 이상이면 탑승할 수 없고, 코로나19 확진자 접촉 여부에 대한 문진에도 응해야 합니다.여기에 더해, 미국 도착 뒤에도 검사를 하겠다는 것이 트럼프 대통령의 방침입니다.지난 1일, 트위터에 밝힌데 이어 또다시 공개 석상에서 언급했습니다.[트럼프/미국 대통령 : "When people come in from certain area, we are doing checks not only at the site of takeoff but at the site of landing."]현지시각 4일, 한국발 미국행 비행기 승객들을 대상으로 한 발열 검사는 없었던 것으로 취재 결과 확인됐습니다.하지만, 미국 내 여행 제한 조치가 강화되는 추세로 미뤄볼 때 이중 의료검사는 조만간 시행될 가능성이 커보입니다.다만, 코로나 대응 총괄책임을 맡고 있는 펜스 부통령은 현재로선 한국에 대한 추가 여행제한 조처는 하지 않을 것이라고 밝혔습니다.[펜스/미국 부통령 : "At this time, there will not recommending to the President impose additional travel advisory restriction."]미국 내 코로나19 관련 사망자도 11명으로 늘어났습니다.워싱턴주에서만 10명이 숨졌고, 캘리포니아주에서 처음으로 한 명의 사망자가 추가됐습니다.지역 사회 감염 우려도 커지면서 미 의회가 초당적으로 긴급 예산을 지원하기로 합의했습니다.총 83억 달러, 우리 돈 9조 8천여억 원 정돕니다.긴급 예산은 마스크 등 의료 용품 구매, 백신 연구와 진단 등에 사용될 예정입니다.미 질병통제예방센터는 대면 접촉을 줄이는 등 '사회적 거리 두기'를 권고하고 나섰습니다.이에따라 종교 단체 모임이나 콘서트 등 대규모 행사 취소도 잇따를 것으로 보입니다.워싱턴에서 KBS 뉴스 서지영입니다.