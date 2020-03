[코로나19 국제뉴스] 남미도 국경 봉쇄…브라질 축구 중단·문화행사장 폐쇄

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]지구 반대편 남미 국가들도 코로나19 확산에 국경을 잇따라 봉쇄하고 있습니다.축구의 나라 브라질은 프로축구 경기를 무기한 중단하기로 했고, 경제 도시 상파울루에서는 문화 행사장을 한 달간 폐쇄하기로 했습니다.상파울루에서 이재환 특파원이 보도합니다.[리포트]저녁 무렵 페루 수도 리마의 도심 거리는 한산합니다.페루 당국이 코로나19 확산에 보름간 국가비상사태를 선포하고 이 기간동안 집에 머물도록 하고 모임을 금지했기 때문입니다.[카리나 마마니/페루 리마 근로자 : "보름간 강제 휴가 가는 거죠. 아침마다 출근 전쟁 안 해도 되죠."]페루는 또, 국경 폐쇄를 발표했습니다.관광객들은 갑작스런 정부 발표에 항공기 표를 구하지 못해 발이 묶인 상황에 처했습니다.[오스카 도밍게스/멕시코 관광객 : "I rushed to the airport to see if I could find a flight to Argentina, Chile, Uruguay, Mexico, I am from Mexico, and they are completely full."]콜롬비아 정부도 베네수엘라 탈출 행렬이 이어져 온 국경을 폐쇄했고, 칠레는 18일부터 모든 외국인의 입국을 제한합니다.가을에 접어들고 있는 아르헨티나도 외국인 입국을 전면 금지했습니다.확진자 2백 명이 넘은 브라질은 축구 역사상 처음으로 프로 축구 경기를 무기한 중단했습니다.남미 경제 중심 상파울루 주 정부는 한 달간 박물관과 영화관 등 주요 문화 행사장을 폐쇄하기로 했습니다.[주엉 도리아/브라질 상파울루 주지사 : "필요한 경우,중단 기간을 연장할 수도 있습니다. 그때는 미리 공지할 것입니다."]우루과이와 칠레,콜롬비아 등 중남미 각국 정부는 2주간 휴교를 결정했습니다.상파울루에서 KBS 뉴스 이재환입니다.