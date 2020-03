이탈리아 사망자 2,000명 넘어…빗장거는 유럽

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

http://news.kbs.co.kr/issue/IssueView.do?icd=19589

http://news.kbs.co.kr/local/main.do

[앵커]이탈리아뿐 아니라 스페인, 프랑스 등 대륙 전체로 코로나19 확산이 본격화되자, 유럽이 황급히 문단속에 나서고 있습니다.여행객 이동을 제한하고, 상점 영업을 중지하는 한편, 유학생 귀국까지 권고하고 있는데, 혼란에 빠진 한인교민들과 유학생들은 집단 귀국을 고민하고 있습니다.김준원 기자의 보도입니다.[리포트]유럽에서 가장 상황이 심각한 이탈리아의 누적 사망자수가 2천 명을 넘었습니다.확진자도 사흘 연속 3천명 이상 나오고 있습니다.콘테 이탈리아 총리는 아직도 확산의 정점에 이르지 않았다며, 이동제한 등 협조를 당부했습니다.[주세페 콘테/이탈리아 총리 : "우리는 함께 해낼 수 있다는 것을 정말로 자랑스럽게 여겨야 합니다."]유럽연합도, 결국 빗장을 걸어 잠그려 하고 있습니다.EU 집행위원회는 외국인의 유럽 여행을 금지하는, 입국 제한 조치를 고려하고 있습니다.[폰데라이언/EU 집행위원장 : "필수적이지 않은 여행은 당장 줄여야 합니다. 유럽 내에서 또는 유럽을 떠나는 걸로 바이러스가 더 확산되는 걸 막기 위해서입니다."]개별 국가의 통제도 강화되고 있습니다.프랑스, 스페인에 이어 독일과 스위스도 상점 영업 중지령을 내렸습니다.나아가 프랑스는 생필품과 의약품 구매, 출퇴근 목적의 이동을 제외하고, 15일간 전 국민의 이동을 금지했습니다.또, 외국 유학생의 귀국도 권고했습니다.[에마뉘엘 마크롱/프랑스 대통령 : "I know I'm asking you to stay home. I'm also asking you to keep calm in this situation."]유럽의 상황 악화에 한인 교민들과 유학생들은 집단 귀국을 고려중입니다.파리국제대학촌의 한국 유학생과, 교민들은 급하게 귀국 항공편을 알아보고 있고, 이탈리아 한인사회는 한국행 항공편 운항 중단에 대비해 전세기 이용 수요조사에 들어갔습니다.KBS 뉴스 김준원입니다.