위너, 2년만에 정규앨범 ‘리멤버’…26일 선공개곡 ‘뜸’ 입력 2020.03.18 (10:57) 연합뉴스

보이그룹 위너가 오랜만에 정규앨범을 발표하며 컴백한다.소속사 YG엔터테인먼트는 위너가 다음 달 9일 정규 3집 '리멤버'(Remember)를 발매한다고 18일 밝혔다.2018년 내놓은 '에브리데이'(EVERYD4Y) 이후 2년 만에 선보이는 정규앨범이다.수록곡 중 하나인 '뜸'(Hold)은 정식 앨범 발매 전인 오는 26일 먼저 공개하며, 이 곡을 포함해 총 12곡이 신보에 담겼다.위너는 YG 신인 보이그룹 선발 프로그램을 통해 2014년 데뷔해 '리얼리 리얼리'(REALLY REALLY), '러브 미 러브 미'(LOVE ME LOVE ME), '밀리언즈'(MILLIONS) 등을 히트시켰다.일본·중국 등지에서도 인기가 높아 지난해 10월부터 아시아 8개 도시에서 투어를 했다.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 공연 일정이 취소되면서 이를 대신해 네이버 브이라이브 중계로 선보인 공연에는 96만명이 넘는 시청자가 몰리기도 했다.[사진 출처 : 연합뉴스]