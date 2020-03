트럼프, “‘국방물자생산법’가동할 것”…WSJ “한국 등과 통화스와프 확대해야”

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]미국에서 하룻새 천3백명의 신규 확진자가 나온 가운데 트럼프 미 대통령은 전시동원 등 국가안보를 위해 만들어진 국방물자생산법까지 발동할 것이라고 말했습니다.월스트리트 저널은 코로나 19확산에 대응하기 위해 한국과 브라질간의 통화스와프 체결이 필요하다는 분석기사도 내놨습니다.워싱턴에서 금철영 특파원이 보도합니다.[리포트]미국에서 하룻새 신규확진자가 천3백명이 나왔습니다.전체 확진자수는 현재 7천8백명에서 8천명 수준입니다.뉴욕주가 가장 심한 상탭니다.하룻밤새 8백명이 증가해 전체 확진자수는 2천3백명으로 늘었습니다.인구밀집도가 높은 뉴욕시에서만 하룻새 확진자가 500명이 늘어난 여파입니다.쿠오모 주지사는 모든 회사에 직원의 50퍼센트는 재택근무를 해야한다는 행정명령도 내렸다고 말했습니다.트럼프 미 대통령은 부족한 병상문제 해결을 위해 뉴욕시에 천명 수용이 가능한 병원선을 보내겠다고 했습니다.트럼프 대통령은 자신을 보이지 않는 적과 싸우는 전시대통령이라고 했습니다.그러면서 물자공급문제를 해결하기 위해 국방물자생산법에 근거한 권한을 행사하겠다고 했습니다.["We will be invoking the Defense Production Act just in case we need it. In other words, I think you all know what that is. It can do a lot of good things, if we need it."]국방물자생산법은 1950년 한국전쟁 당시 만들어진 법으로, 대통령에게 특정물자 생산을 위한 광범위한 권한을 부여하고 있습니다.마스크 생산 등에 박차를 가하기 위한 것으로 보입니다.경기부양과 소비촉진을 위해 개개인에 2천달러씩 지급하는 방안도 추진되고 있다고 워싱턴 포스트가 보도 하기도 했습니다.현재 미 재무부는 1조달러,우리 돈 1250조의 돈을 푸는 계획을 준비중입니다.한편 월스트리트 저널은 코로나 19확산에 대응하기 위해 미국이 한국 브라질과 통화스와프를 체결할 필요가 있다는 분석기사를 내놨습니다.워싱턴에서 KBS 뉴스 금철영입니다.