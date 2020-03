美 라스베이거스 카지노 첫 휴장…“올여름까지 학교 문 닫을 듯”

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]미국도 코로나19 환자가 7천 명을 넘어섰는데요, 하루 1천 명 이상 감염자가 급증하고 있습니다.따라서 식당·극장 등 공공장소를 속속 폐쇄하고 있는 미국에선, 라스베이거스 카지노도 사상 처음으로 휴장에 들어갔고, 학교도 아예 올여름까지 문을 닫는 곳이 늘고 있습니다.로스앤젤레스 최동혁 특파원의 보도입니다.[리포트]미국 라스베이거스의 카지노와 도박장을 포함해 네바다주의 모든 영업장이 앞으로 30일간 문을 닫습니다.코로나19 환자가 미국에서도 하루 천 명 이상 늘어나자 바이러스 확산을 막기 위한 조치입니다.[Gov. Steve Sisolak/D-Nevada : "At this time, we must act aggressively and decisively to protect ourselves, our families and our community."]100년 전 네바다주에서 카지노가 합법화된 이래 카지노가 문을 닫는 것은 사상 처음 있는 일입니다.주민들에게 집에 머물라는 자택 대피령을 내린 곳도 늘고 있습니다.샌프란시스코 등 실리콘밸리 일대 10개 카운티와 도시에서 800만 명의 주민들에게 '자택 대피' 명령이 내려진 가운데 남캘리포니아주 팜스프링스도 현지시간 18일, 자택 대피령이 내려졌습니다.이미 공립학교 휴교령이 내려진 캘리포니아 주에선 모든 공립학교가 올여름까지 문을 닫을 것 같다는 전망도 나옵니다.["It's unlikely that many of these schools, if any will open, before the summer break."]실제 캔자스주는 모든 공립과 사립 초중고교에 여름방학 전까지 문을 닫도록 명령했습니다.미국에서는 4천2백만 명의 어린이들이 코로나19로 학교에 가지 못하고 있는 것으로 알려졌습니다.로스앤젤레스에서 KBS 뉴스 최동혁입니다.