[글로벌 돋보기] “내 한몸 망가져도 손씻기만 한다면” 지구촌 손씻기 열풍

코로나19가 전세계를 휩쓸고 있다. 백신도, 공인된 치료제도 없다. 병에 걸리지 않으려면 손을 열심히 씻고 사회적 거리두기를 철저히 지키는 것이 거의 유일한 해법이다.손씻기의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않지만 고압적으로 강요하고 엄포를 놓는 것이 능사가 아니다. 인도 케랄라 주 경찰은 재미있는 손씻기 영상을 최근 SNS에 올렸다. 마스크를 쓴 경찰관 6명이 인도 전통 음악에 맞춰 세계보건기구(WHO)의 지침대로 손 이곳저곳을 꼼꼼하게 씻는 법을 율동으로 알려준다.딱딱한 이미지의 경찰관들이 엉덩이를 씰룩거리며 손을 씻는 동작은 다소 우스꽝스러워 보이지만 메시지 전달 효과는 확실해 보인다. 경찰관들이 망가지면서도 이런 영상을 만든 것은 그만큼 인도 상황이 다급하기 때문이다.인도의 코로나19 확진자는 24일 현재 5백 명에 육박하고 전국적인 봉쇄령까지 내린 상태다. 식사할 때도 맨손을 사용하는 인도의 문화에서 코로나19 환자가 가파르게 증가하는 요즘 국민들이 손을 깨끗이 씻도록 하는 것은 인도 정부당국의 최대 고민거리다.사람들에게 친근하게 다가가 손씻기와 사회적 거리두기를 실천하라고 읊조리는 이들도 있다. 미국의 유명 가수 닐 다이아몬드는 자신의 히트곡 'Sweet Caroline'의 가사를 바꾼 노래를 개인 SNS 계정에 올렸다.노래의 후렴부는 원래 'Hands, touching hands (어루만지는 손길) Reaching out (손을 내밀어) Touching me, touching you (나를 어루만지고 당신을 어루만져요)'로 되어 있다. 그런데 가사를 바꿔 'Hands, washing hands (손을 씻고) Reaching out (손을 내밀어) Don't touch me, I won't touch you (나를 만지지 마요, 나도 당신을 만지지 않을테니)'로 노래한다.원곡은 연인을 향한 벅찬 사랑을 노래한 곡이었지만, 바뀐 곡은 연인이 아무리 사랑스러워도 손을 씻고 또 사회적 거리두기를 하겠다는 유쾌한 캠페인 송으로 변신한 셈이다.중국 배우 판빙빙도 손씻기 영상을 자신의 SNS에 올렸다. 할리우드 영화 <아이언맨>과 <엑스맨> 시리즈 등으로 유명한 판빙빙은 최근 돌연 잠적했다가 자신의 탈세 사실을 실토하고 사과하면서 중국 여론의 뭇매를 맞았으나 코로나19 국면을 맞아 손씻기 캠페인 대열에 동참했다.베트남 젊은이들도 손씻기에 가세했다. 베트남 댄서인 캉당은 호치민 거리에서 흥겨운 음악에 맞춰 손 씻는 동작을 선보인다.WHO는 최근 코로나19가 남의 일인듯 평상시처럼 유흥과 야외활동을 즐기는 젊은층에게 "당신들은 천하무적이 아니다"라며 경각심을 촉구하기도 했다. 베트남 청년들의 통통 튀는 손씻기 영상이 젊은이들의 감성도 사로잡을 수 있을까.