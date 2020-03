美 한인 고교생 “보험 없어 긴급치료 못받아 숨져”

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]미국 캘리포니아에서 한인 고교생이 의료보험이 없다는 이유로 긴급 치료를 거부당해 숨지는 안타까운 일이 일어났습니다.이 10대 남학생은 앞서 LA카운티 보건당국이 미국에서 코로나19로 숨진 첫 미성년자라고 밝혔던 학생입니다.로스앤젤레스 최동혁 특파원의 보도입니다.[리포트]현지시간 지난 18일, 로스앤젤레스 북쪽 랭커스터에서 한 10대 소년이 숨졌습니다.5일 뒤, 지역 보건당국은 이 소년이 코로나19 양성 반응을 보였다고 발표했습니다.["Tragically, one of the people who died was person under the age of 18. A devastated reminder that covid 19 infects people of all ages."]하지만 미 질병통제예방센터는 사인은 다른 설명이 있을 수 있다며 확정 지을 수 없다고 밝혔습니다.이후 이 사망자의 신원이 뒤늦게 한인 고교생이라는 사실이 공개됐습니다.영국 언론 더 선은, 이 소년의 이름이 황 모 씨고, 사망확인서에 '한국계'로 표기됐다고 보도했습니다.특히 황 군은 숨지기 전 의료보험이 없어서 치료를 거부당한 일도 폭로됐습니다.[R. Rex Parris/Lancaster Mayor : "Wednesday he had gone to an urgent care for an HMO. He didn't have an insurance, so they did not treat him."]미 질병예방통제센터는 사망 원인을 코로나 19로 분류하지 않고 정밀히 조사 중이라고 밝힌 상태입니다.유족은 장례식을 치른 뒤까지 황군이 코로나19 양성 판정을 받았다는 사실을 알지 못했다고 현지 언론은 전했습니다.로스앤젤레스에서 KBS 뉴스 최동혁입니다.