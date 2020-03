미 확진자 18만 명 돌파…감염자 폭증에 일반인 마스크 착용 검토

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]미국에서 코로나 19 확진자가 18만명을 넘어섰습니다.하루동안 2만명 가까이 늘어나 그야말로 폭증세인데요,이런 가운데 마스크 착용을 일반인들에게 권고하는 정책 전환도 검토중인 상황으로 보입니다.지금 마스크 구하기도 힘들지만 미국인들은 특별히 아프지 않으면 공공장소에서 마스크를 잘 쓰지 않았는데요,트럼프 미 대통령도 마스크 사용을 권장하는 발언을 내놨습니다.워싱턴에서 금철영 특파원이 보도합니다.[리포트]미국 내 확진자가 18만명, 사망자는 3천6백명을 넘어섰습니다.동부 뉴욕주, 그 가운데서도 인구밀집지역인 뉴욕시의 확산세가 가파르기 때문입니다.이 곳에서만 확진자가 4만명을 넘어섰습니다.급증세가 꺽이지 않자 미 보건당국의 고민도 깊어지는 상황.사회적 거리두기론 확산을 막는데 한계가 있다는 주장까지 나오는 가운데 일반인 마스크 착용을 권장하는 안이 폭넓게 논의중입니다.[Dr. Anthony Fauci/ Director, National Institute of Allergy and Infectious Diseases : "The idea of getting a much more broad community wide use of masks outside of the health care setting is under very active discussion."]트럼프 미 대통령도 한시적으로나마 일반인들의 마스크 사용을 권고하는 정책 전환을 검토하고 있음을 시사했습니다.["President Trump For a period of time. Not forever. I mean, you know, we want our country back. We're not going to be wearing masks forever, but it could be for a short period of time."]하지만 백악관 내부는 물론 세계 보건기구 관계자들도 정부차원의 일반인 마스크 착용권고엔 주저하는 분위깁니다.공공장소에서 건강한 사람들이 마스크 쓰기를 꺼려하는 문화에다의료진까지 마스크를 구하기 어려운 마당에 자칫 마스크 대란이 지속될 가능성도 있기 때문입니다.[Dr. Mike Ryan/WHO executive director of health emergencies programme : "We don't generally recommend the wearing of masks in public by otherwise well individuals."]하지만 아직 강력히 시행중인 사회적 거리두기와 자택 대피령의 효과가 뚜렷하게 나타나지 않고 있고 확진자와 사망자는 급증하고 있어 이대로는 안된다는 인식도 확산되고 있습니다.워싱턴에서 KBS 뉴스 금철영입니다