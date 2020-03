[연예수첩] ‘원더우먼’ 갤 가돗, ‘이매진 함께 부르기’ 독려…원곡 차트 재진입 아침뉴스타임 입력 2020.04.01 (08:32) 수정 2020.04.01 (08:50)

[앵커]



다음은 연예계 소식을 알아보는 <연예수첩> 시간입니다.



조항리 아나운서 자리에 나와 있습니다.



연예계 이슈를 전해드리는 ‘연예가 핫뉴스’ 시간입니다.



'날아라 슛돌이’가 배출한 세계적인 축구선수, 이강인 씨 다들 아실 텐데요.



그럼 당시 이강인 씨를 지도한 감독님이 누군지 혹시 기억하시나요?



네, 유상철 씨를 이어 ‘슛돌이’들을 이끌 새 전임감독으로 이영표 씨가 발탁되었습니다!



슛돌이에 합류한 이영표 감독의 모습, 잠시 후에 공개해 드리고요.



그 전에, 전 세계가 힘을 합쳐 이 위기를 이겨내잔 의미를 담은 코로나19 극복송이 최근 화제라고 합니다.



어떤 곡인지 바로 만나보시죠!



[리포트]



전주만 들어도 ‘아~그 노래’ 하실 것 같은데요.



바로 비틀스 멤버 존 레넌의 대표곡 이매진입니다.



약 2주 전, 영화 ‘원더우먼’으로 유명한 배우 갤 가돗이 ‘위기를 극복하자’며 ‘이매진 함께 부르기’ 영상을 올렸는데요.



[갤 가돗 : "어떤 이탈리아 남자가 트럼펫을 부는 걸 봤어요. 자기 발코니에서 집에 격리된 사람들에게 '이매진'을 연주하고 있었는데 뭔가 정말 강하고 순수한 게 느껴졌거든요. 그 영상이 이렇게 시작하거든요. Imagine there's no heaven~♪"]



갤 가돗의 제안에 지미 팰런과 나탈리 포트먼 등 24명의 연예인들이 동참했고요.



우리에게 헐크로 익숙한 배우 마크 러팔로의 모습도 보이네요.



[마크 러팔로 : "A brotherhood of man~ ♪"]



[노라 존스 : "Sharing all the world~ you~♪"]



이 영상은 조회 수가 천만에 육박할 정돈데요.



1971년에 발표된 원곡이 음원 차트에 재진입하는 등 사람들의 높은 관심을 받고 있습니다.

[연예수첩] ‘원더우먼’ 갤 가돗, ‘이매진 함께 부르기’ 독려…원곡 차트 재진입

입력 2020.04.01 (08:32) 수정 2020.04.01 (08:50) 아침뉴스타임

