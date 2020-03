[연예수첩] BTS, 美 토크쇼 ‘제임스 코든 쇼’ 화상 인터뷰 아침뉴스타임 입력 2020.04.01 (08:35) 수정 2020.04.01 (08:50)

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

방탄소년단도 영상을 통해 코로나19로 지친 팬들을 위로했습니다.



어제 오전, 미국 CBS의 인기 토크쇼인 ‘제임스 코든 쇼’에서 사회적 거리 두기를 독려하는 특집이 방송됐는데요.



진행을 맡은 코든은 집 차고에 스튜디오를 차리고 세계 각국에 머물고 있는 스타들과 온라인으로 인터뷰를 진행했습니다.



방탄소년단은 한국 대표로 방송에 참여했는데요.



[RM : "지금은 사회적 거리 두기가 매우 중요합니다. 여기서 여러분과 이렇게 연결될 수 있어서 너무 기쁩니다. 우리는 고립돼있는 것 같지만 우리는 여전히 함께 공유하는 경험, 용기, 웃음을 통해 이어져 있어요."]



연습실 소파에서 편한 차림으로 인터뷰에 응한 방탄소년단은 ‘작은 것들을 위한 시’ 무대를 선보이기도 했는데요.



[방탄소년단 : "Oh my my my oh my my my~ You got me high so fast~ 네 전부를 함께하고 싶어~ Oh my my my oh my my my~ You got me fly so fast~ 이제 조금은 나 알겠어~ ♪"]



예정되었던 월드 투어가 잠정 연기된 만큼 기다려준 팬들을 향한 인사도 잊지 않았습니다.



[뷔 : "‘아미’ 여러분, 잘 지내고 계신가요? 너무너무 보고 싶고 빨리 만나고 싶어요."]



뷔의 바람처럼 멋진 무대에 다시 설 날이 빨리 왔으면 좋겠네요~

[연예수첩] BTS, 美 토크쇼 ‘제임스 코든 쇼’ 화상 인터뷰

입력 2020.04.01 (08:35) 수정 2020.04.01 (08:50) 아침뉴스타임

방탄소년단도 영상을 통해 코로나19로 지친 팬들을 위로했습니다.



어제 오전, 미국 CBS의 인기 토크쇼인 ‘제임스 코든 쇼’에서 사회적 거리 두기를 독려하는 특집이 방송됐는데요.



진행을 맡은 코든은 집 차고에 스튜디오를 차리고 세계 각국에 머물고 있는 스타들과 온라인으로 인터뷰를 진행했습니다.



방탄소년단은 한국 대표로 방송에 참여했는데요.



[RM : "지금은 사회적 거리 두기가 매우 중요합니다. 여기서 여러분과 이렇게 연결될 수 있어서 너무 기쁩니다. 우리는 고립돼있는 것 같지만 우리는 여전히 함께 공유하는 경험, 용기, 웃음을 통해 이어져 있어요."]



연습실 소파에서 편한 차림으로 인터뷰에 응한 방탄소년단은 ‘작은 것들을 위한 시’ 무대를 선보이기도 했는데요.



[방탄소년단 : "Oh my my my oh my my my~ You got me high so fast~ 네 전부를 함께하고 싶어~ Oh my my my oh my my my~ You got me fly so fast~ 이제 조금은 나 알겠어~ ♪"]



예정되었던 월드 투어가 잠정 연기된 만큼 기다려준 팬들을 향한 인사도 잊지 않았습니다.



[뷔 : "‘아미’ 여러분, 잘 지내고 계신가요? 너무너무 보고 싶고 빨리 만나고 싶어요."]



뷔의 바람처럼 멋진 무대에 다시 설 날이 빨리 왔으면 좋겠네요~

아침뉴스타임 전체보기 기자 정보