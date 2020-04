안 쓰고 버티던 미국, 마스크 착용 지침 곧 발표할 듯

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]마스크 안 쓰고 버티던 미국이 폭증하는 코로나19에 결국 전국민 착용 권고를 발표할 예정입니다.강제는 아니고 원하면 써도 된다는 형식이 될 것같습니다.버지니아에서 김웅규 특파원입니다.[리포트]미국에서 마스크 착용 지침은 환자와 의료진에 한정하고 있습니다.질병통제예방 센터 지침이 그렇습니다.이게 바뀔 것 같습니다.나흘 전 부터 트럼프 대통령은 마스크 착용이 해롭지 않다며 연일 이야기를 해왔습니다.미국내 확진자가 20만 명을 넘어서면서 부텁니다.곧 마스크 착용 권고 지침이 나올 것이라고 했습니다.[트럼프/미 대통령/어제 : "Now a recommendation is coming out. We'll see what that recommendation is. But I can say this. They can pretty much decide for themselves."]감염자 중에 증상이 없는 사람들이 있는데 이들이 바이러스를 퍼트리고 다닐 위험성을 사전에 막겠다는 의도로 보입니다마스크를 쓰되 스스로 결정하고, 대용품으로, 스카프 등을 사용해도 된다는 정도의 지침이 나올 것이란 예상입니다.마스크 대신 스카프를 이용하는 것은 의료진도 부족한 마스크를 국민들이 모두 쓰라고 할 경우 '마스크 대란'우려가 있기 때문입니다.전문가들 일부는 마스크 착용이 오히려 코로나 19 대응을 약하게 할 수 있어 우려하기도 합니다.[벅스/백악관 코로나19 대응조정관/어제 : "We don't want people to get an artificial sense of protection because they are behind a mask."]미 중앙정부에 앞서 버몬트 주는 오늘 마스크 착용을 공식 권고했습니다.[스콧/버몬트 주지사 : "So now I am joining other health leaders in recommending that for Vermonters wear cloth face masks in public, even if they have no symptoms."]체코 공화국과 타이완 한국의 예에서 마스크 착용의 효과를 본 점을 참조했다고 했습니다.버지니아에서 KBS 뉴스 김웅규입니다.