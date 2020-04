“승조원 하선시켜 달라” 美 항모 함장 전격 경질에 논란 커져

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]미국 핵추진 항공모함 함장이 코로나19 확산을 막기 위해 승조원들을 하선시켜 달라고 요구한 뒤 전격 경질되면서 미국 사회에 논란이 커지고 있습니다.해군은 함장이 자신의 서한을 언론에 공개해 규율을 어겼다는 것인데, 승조원을 구하기 위해 임무에 충실했던 함장에게 총을 쏜 것이란 비난이 나오고 있습니다.로스앤젤레스 최동혁 특파원의 보도입니다.[리포트]["와~~ 크로지어 함장님! 크로지어 함장님!"]현지시간 3일, 수천 명의 승조원들이 항모를 떠나는 함장을 열렬히 환송합니다.미 해군은 전날 루스벨트호의 브렛 크로지어 함장을 전격 경질했습니다.[Thomas Modly/Acting Navy Secretary : "I am here today to inform you that today at my direction, the commanding officer of the USS Theodore Roosevelt, Captain Brett Crozier was relieved of command."]크로지어 함장이 자신의 요구를 담은 서한을 언론에 유출해 해군 규율을 어겼다는 이유입니다.앞서 크로지어 함장은 승조원 3명이 코로나19에 감염된 뒤 코로나19가 함 내에 급속도로 확산하자 승조원들을 하선시켜 달라며 국방부에 서한을 보낸 사실이 언론을 통해 보도됐습니다.["As the captain wrote quote, "we are not at war. Sailors do not need to die if we do not act now. We are failing to properly take care of our most trusted asset. Our sailors.""]하지만 해군 당국이 항모 내의 바이러스 확산에 손을 놓고 있다가, 함장이 긴급하게 호소하고 나서야 대응에 나선 것이 아니냐는 논란이 일고 있습니다.이와 관련해 민주당 테드 리우 하원의원 등은 함장을 해임한 해군장관 대행에 대한 조사를 촉구하는 서한을 해군 감사관실에 보냈습니다.민주당 유력 대선 후보인 조 바이든 전 부통령도 승조원 보호와 국가안보라는 임무에 충실했던 함장에게 총을 쐈다며 형편없는 경질이라고 비난했습니다.로스앤젤레스에서 KBS 뉴스 최동혁입니다.