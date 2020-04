뉴욕·유럽증시, 코로나19 확산세 안정 기대감에 급등

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]밤새 뉴욕 증시와 유럽 증시가 코로나19 확산이 둔화될 수 있다는 기대감 때문에 큰 폭으로 올랐습니다.하지만, 당분간 전례없는 경제 충격은 피할 수 없을 것이란 우울한 경제 전망도 잇따라 나왔습니다.뉴욕 김철우 특파원의 보도입니다.[리포트]뉴욕 증시와 유럽 증시가 일제히 급등했습니다.다우존스 지수 등 뉴욕증시 3대 지수는 7% 넘게 올랐습니다,럽의 주요 증시 역시, 4~5% 상승했습니다.미국과 유럽에서 코로나 19 확산이 진정될 수 있다는 기대감이 시장에서 호재로 작용했습니다,지난 주말 미국 뉴욕주에서 코로나19 신규 사망자가 처음 줄었고 이탈리아와 스페인 등 일부 유럽 국가에서도 감소 추세를 보였습니다.[트럼프/미국 대통령 : "We are starting to see light at the end of the tunnel. And hopefully in the not too-distant future we’ll be very proud of the job we all did."]전문가들은 뉴욕에서 발병이 정점을 찍은 것 같다며 코로나19 진정에 대한 기대감을 감추지 않았습니다.[커들로 : "we can get a pretty good snapback. OK, good snapback. That's my hope."]하지만, 코로나 사태로 인한 경제 피해가 본격화될 것이란 우려가 잇따라 제기됐습니다.IMF는 블로그를 통해 코로나19 대유행이 세계를 경기 침체로 몰아넣었다면서, 2008년 세계 금융위기 때보다 악화될 것이라고 진단했습니다,이 때문에 미국 경제에 전례없는 충격을 주고 있고, 이 혼란은 신흥 시장으로 퍼지기 시작했다고 평가했습니다.재닛 옐런 전 미 연준 의장도 CNBC 방송과의 인터뷰에서 코로나 사태로 미국의 2분기 국내총생산이 최소 마이너스 30% 역성장을 기록하고, 실업률도 13%까지 급등할 것으로 내다봤습니다.이같은 우울한 전망에도 불구하고 일부 경제 학자들은 이번 사태가 예전 경제 대공황과 성격이 다르기 때문에 확진자가 줄고 이른바 셧다운이 풀리면 올 하반기에도 다시 반등할 수 있다며 정부의 적극적인 부양책을 강조했습니다.뉴욕에서 KBS 뉴스 김철우입니다.