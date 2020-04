[연예수첩] ‘동방신기’ 최강창민, 데뷔 17년 만에 첫 솔로 앨범 발표…타이틀곡 직접 작사 아침뉴스타임 입력 2020.04.08 (08:36) 수정 2020.04.08 (09:07)

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

동방신기 멤버인 최강창민 씨가 데뷔 17년 만에 첫 솔로 앨범을 발표했습니다.



타이틀곡 ‘초콜릿’의 작사를 직접 할 만큼 최강창민 씨는 이번 앨범에 공을 많이 들였는데요.



[최강창민 : "섹시하고 그런 남성스러운 모습을 여러분들께 보여드리기 위해서 제가 작사에 직접 참여까지 해 본 그런 노래가 되겠습니다."]



강렬한 퍼포먼스가 돋보이는 신곡, 한 번 감상해 볼까요?



[최강창민 : "시들어 있던~ 감각을 깨워~ 멈출 수 없어~ Shock me back to back to back to~♬"]



[최강창민 : "여러분들의 마음에 달콤한 한 조각의 초콜릿이 될 수 있도록 열심히 준비했으니까, 많은 응원과 기대 부탁드리겠습니다."]



최강창민 씨의 신곡 무대는 이번 주 금요일 KBS 뮤직뱅크에서 방송 최초로 공개됩니다.

[연예수첩] ‘동방신기’ 최강창민, 데뷔 17년 만에 첫 솔로 앨범 발표…타이틀곡 직접 작사

입력 2020.04.08 (08:36) 수정 2020.04.08 (09:07) 아침뉴스타임

동방신기 멤버인 최강창민 씨가 데뷔 17년 만에 첫 솔로 앨범을 발표했습니다.



타이틀곡 ‘초콜릿’의 작사를 직접 할 만큼 최강창민 씨는 이번 앨범에 공을 많이 들였는데요.



[최강창민 : "섹시하고 그런 남성스러운 모습을 여러분들께 보여드리기 위해서 제가 작사에 직접 참여까지 해 본 그런 노래가 되겠습니다."]



강렬한 퍼포먼스가 돋보이는 신곡, 한 번 감상해 볼까요?



[최강창민 : "시들어 있던~ 감각을 깨워~ 멈출 수 없어~ Shock me back to back to back to~♬"]



[최강창민 : "여러분들의 마음에 달콤한 한 조각의 초콜릿이 될 수 있도록 열심히 준비했으니까, 많은 응원과 기대 부탁드리겠습니다."]



최강창민 씨의 신곡 무대는 이번 주 금요일 KBS 뮤직뱅크에서 방송 최초로 공개됩니다.

아침뉴스타임 전체보기 기자 정보