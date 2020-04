‘놔두라고’의 주인공 신명호의 장수비결 뉴스 9 입력 2020.04.11 (21:35) 수정 2020.04.11 (21:49)

[앵커]



남자프로농구에서 수비력 하나만으로 13년이나 버틴 선수가 있습니다.



38살의 나이에 드디어 자유계약선수가 된 신명호 선수를 김도환 기자가 만났습니다.



[리포트]



수비하려고 하면 오히려 감독의 불호령이 떨어지는 선수.



[유도훈 : "신명호는 놔두라고."]



[문경은 : "신명호는 놔두라고."]



외국인 선수에게도 마찬가지.



[유도훈 : "He is not shooter!"]



패스를 하고 후회를 하는 동료선수마저 있습니다.



[전태풍 : "명호야, 진짜 미안해. 효범이인줄 알았어..."]



[신명호 : "충분히 전태풍의 마음은 이해하고요. 게임은 이겨야하니까요."]



통산 평균 2.3득점에 3점슛 성공률은 22%. 공격력은 보잘 것 없지만 수비 하나 만큼은 뒤지지 않습니다.



그동안 수비 5걸에 3차례나 들었습니다.



예전에 이충희를 괴롭혔던 정덕화처럼 슈터 전문수비수는 있었지만, 모든 선수를 돌아가면 막는건 신명호가 유일합니다.



2007년 프로에 들어온 뒤 13년을 버티며 자유계약 자격을 얻은 것도 수비력 덕택입니다.



[신명호/KCC : "저에게... 저는 공격자를 방해하는 입장의 사람이죠. 골대를 지킬수 있는 게 수비라고 생각해요."]



연습에선 슛도 백발백중.



팀의 궂은일을 도맡은 38살 노장의 생존방식이 재조명받고 있습니다.



KBS 뉴스 김도환입니다.

