이슈 ‘코로나19’ 팬데믹 미국, ‘코로나19’ 사망·확진 세계 1위…스페인 봉쇄 완화 뉴스 12 입력 2020.04.12 (12:08) 수정 2020.04.12 (12:15)

[앵커]



미국의 코로나19 사망자 수가 2만 명을 넘어서면서 확진자와 사망자 모두 세계에서 가장 많아졌습니다.



유럽에선 확진자가 80만 명을 넘은 가운데 스페인은 봉쇄 조치를 일부 완화하기로 했습니다.



보도에 하송연 기자입니다.



[리포트]



미국에서 코로나19로 사망한 사람이 2만 명을 넘어섰습니다.



전 세계 사망자는 10만 8천여 명.



사망자 5명 가운데 한 명이 미국에서 나온 셈으로 지금까지 사망자가 가장 많이 나온 이탈리아보다 많아졌습니다.



앞서 미국은 확진자 수로도 지난달 26일 기준 전 세계에서 가장 많은 것으로 기록됐습니다.



로이터 통신은 미국 내 사망자가 2만 명을 넘어서며 세계에서 가장 많은 희생자를 낸 나라가 됐다고 보도했습니다.



다만 미국 내 최대 피해 지역인 뉴욕주에서는 일일 사망 증가 폭이 다소 완화됐습니다.



[앤드루 쿠오모/미 뉴욕 주지사 : "you can see that the number somewhat stabilizing but it is stabilizing at a horrific rate."]



유럽내 코로나19 확진자수는 80만 명을 넘었습니다.



확산세가 정점을 지났다는 평가가 나오지만 영국과 스페인 이탈리아 등에서 수천명의 신규 확진자가 발생하고 있습니다.



특히 영국에서는 하루 만에 5천2백여 명의 신규 확진자가 나왔고 사망자도 9백 명 넘게 나왔습니다.



반면 하루 사망자가 5백 명 대로 떨어진 스페인에서는 일부 봉쇄 조치를 완화하기로 했습니다.



스페인 정부는 그동안 비필수 인력으로 분류됐던 제조업과 건설업 종사자 등의 출퇴근을 현지 시간 13일부터 허용하기로 했습니다.



KBS 뉴스 하송연입니다.

