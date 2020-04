갓세븐 다섯번째 1억뷰 뮤비…‘럴러바이’도 돌파 입력 2020.04.12 (14:39) 연합뉴스

컴백을 앞둔 보이그룹 갓세븐이 1억뷰 뮤직비디오를 하나 더 추가했다.



12일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 이들의 정규 3집 타이틀곡 '럴러바이'(Lullaby) 뮤직비디오는 이날 오전 9시 30분께 유튜브에서 조회수 1억건을 넘어섰다.



'딱 좋아'(Just right), '니가 하면', '네버 에버'(Never Ever), 'A'를 이은 갓세븐의 다섯번째 1억뷰 돌파 뮤직비디오다.



이들은 오는 20일 '낫 바이 더 문'(NOT BY THE MOON)을 타이틀곡으로 한 새 앨범 '다이'(DYE)를 발표한다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

