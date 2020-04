[팩트체크K] 사전 투표율 높으면 전체 투표율도 올라간다?

21대 총선 사전투표 마지막 날 경기도 하남 사전투표소 앞 시민 행렬 21대 총선 사전투표 마지막 날 경기도 하남 사전투표소 앞 시민 행렬

21대 총선 사전투표가 끝난 11일 서울역 사전투표소에서 관계자들이 투표용지를 분류하는 모습 21대 총선 사전투표가 끝난 11일 서울역 사전투표소에서 관계자들이 투표용지를 분류하는 모습

21대 총선 사전투표가 지난 10일~11일 이틀간 실시됐습니다.를 기록했습니다.이 결과를 두고 '사전 투표율이 높으니 전체 투표율도 매우 높을 것이다', '젊은 유권자들이 사전투표에 많이 참여했기 때문에 여당에 유리할 것이다,' 반대로 '야당의 승리 조짐이다' 등 여러 말이 나오고 있습니다.사전 투표율을 둘러싸고 나오는 이야기들, 과연 사실인지 하나하나 따져봤습니다.역대 최고 사전 투표율을 두고 다수의 언론 기사에서는 이번 총선의 전체 투표율도 매우 높을 것이라는 전망을 했습니다. 이런 기사들에는는 설명이 덧붙습니다.정말우리나라는 21대 총선을 포함해 지금까지 전국 단위 선거에서 사전투표를 5차례 실시했습니다. 2014년 지방선거와 2016년 총선, 2017년 대선, 2018년 지방선거, 그리고 2020년 총선입니다.수치로만 보면 사전투표제가 전체 투표율을 높여준 계기가 된 것으로 보이긴 합니다.하지만해야 합니다. 사전투표와 전체 투표율 상승효과를 실증적으로 분석한 논문들을 살펴보면로 갈리는 상황입니다.사전투표제의 투표율 제고 효과를 부정적으로 보는 연구들은 사전투표가 기권자들을 투표에 참여시켰다기보다는 원래고 설명합니다.가상준 단국대학교 정치외교학과 교수가 사전투표 도입 이후 실시된 4번의 전국 선거에 참여한 투표자들의 특징을 통계적으로 분석한 결과에 따르면, 사전투표에 참여한 사람들은 투표 기권자보다는 공식선거일에 투표한 유권자들과 특징이 유사한 것으로 나타납니다. 즉,입니다.(가상준, 2018)사전투표에 따른 투표율 상승효과에 회의적인 학자들은 사전투표제 실시 후 전체 투표율이 높아진 것은을 내놓습니다.2014년 지방선거는 세월호 참사라는 전례 없는 큰 국가 재난, 2016년 총선은 여당인 새누리당의 공천 파동과 새정치민주연합의 계파 갈등, 2017년 대통령선거는 박근혜 전 대통령 탄핵과 촛불 집회가 선거 참여에 자체에 대한 관심을 높여 전체 투표율이 높아졌다는 설명입니다.해외 연구에서도 일반적으로 사전투표제가 투표율에 미치는 영향력은 제한적이라고 보는 경우가 많다고 합니다. (Berinsky et al. 2001; Fitzgerald 2005; Gronke et al. 2007; Neeley and Richardson Kr. 2001; Oliver 1996). 오히려 사전투표제가 공식적인 선거일에 시민들이 가지는 의무감을 약화시켜서 전체 투표율의 하락을 야기한다는 주장도 있습니다. (Burden et al. 2014)반면,하고 있다는 연구 결과도 있습니다.이상신 숭실대학교 정치외교학과 교수가 우리나라의 1회부터 6회 지방선거를 분석한 논문은, 2014년 사전투표 도입으로 전체 투표율에 통계적으로 유의미한 증가가 있었다고 밝히고 있습니다.(이상신, 2014)이라는 설명입니다.2014년 제6회 지방선거를 분석한 또 다른 논문에 따르면, 사전투표는 기존에 투표에 참여해오던 유권자들에게 편의성을 제공해주고,를 지닌 것으로 나타났습니다.(윤기쁨·엄기홍, 2016)20대 총선의 사전투표를 분석한 연구도 있습니다. 여기에서는 사전투표를 실시하면 투표율 상승효과는 물론, 이전 선거에서 투표에 참여하지 않던했다고 결론 냅니다.(김찬송·유재승·이현우, 2016)상반된 연구 결과에서 보듯 우리나라에서 사전 투표율과 전체 투표율의 관계,'사전투표율이 높으면 전체 투표율이 높아진다'는 명제는 앞으로 사전투표를 실시한 횟수가 훨씬 더 늘어야확실한 결론을 내릴 수 있을 것입니다.그러면 4차례 실시한 사전투표 결과 우리나라 사전투표 유권자들의 특징은 어떻게 나타났는지 살펴볼까요?사전투표 실시 이래 사전투표율이 가장 높은 연령대는 19세와 20대였습니다.입니다.하지만 변화가 감지됩니다. 50대와 60대의 사전 투표율 상승률이 매우 높습니다. 2014년 지방선거 당시 50대의 사전 투표율은 11.5%였지만 2018년 21.1%로 9.6%p 올랐습니다. 60대의 사전 투표율도 2014년 12.1%에서 2018년 22.4%로 10.2%p나 뛰었습니다. 70대도 꾸준히 높아지고 있습니다.역대 사전투표율을 보면21대 총선도 마찬가지였습니다. 더불어민주당은 이번 총선 사전투표 종료 후 전국 평균을 웃도는 호남의 사전투표율이 민주당의 승리를 예견하는 수치라고 주장하고 있는데요. 하지만, 호남 지역은 사전 투표율이 이번 뿐만 아니라 늘 다른 지역들보다 높았다는 점, 그리고 전체 투표율도 다른 지역보다 더 높았다는 점 고려할 필요가 있습니다.이번 총선 성별 사전투표 결과는 아직 나오지 않았지만 앞서 4차례 사전 투표 결과를 보면하지만 사전투표가 거듭될수록 여성의 투표율이 올라오고 있습니다. 2014년 남성 사전투표율은 여성의 1.5배였지만 2018년 지방선거에서는 1.2배로 낮아졌습니다.