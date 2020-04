트와이스 일본 정규 2집 플래티넘 인증…9연속 입력 2020.04.15 (11:10) 연합뉴스

걸그룹 트와이스가 일본에서 발매한 정규앨범이 출하량 25만 장을 넘겨 플래티넘 인증을 받으면서 '9연속 플래티넘'이라는 기록을 썼다.



소속사 JYP엔터테인먼트는 2019년 발매된 트와이스 일본 정규 2집 '앤드 트와이스'(&TWICE)가 일본 레코드협회로부터 플래티넘 인증을 받았다고 15일 밝혔다.



이로써 트와이스가 일본에서 내놓은 음반 9장은 모두 플래티넘 이상을 받은 앨범이 됐다.



앞서 이들은 베스트 1집 '#TWICE'(해시태그 트와이스), 베스트 2집 '해시태그 트와이스2'(#TWICE2), 싱글 '원 모어 타임'(One More Time), '캔디 팝'(Candy Pop), '웨이크 미 업'(Wake Me Up), '브레이크스루'(Breakthrough), 정규 1집 'BDZ' 등으로 플래티넘을 획득했다.



특히 '웨이크 미 업'은 해외 여성 아티스트 싱글 최초로 50만 장 이상 누적 출하 시 주어지는 더블 플래티넘을 기록했다.



일본 레코드협회는 음반 누적 출하량에 따라 골드(10만장 이상), 플래티넘(25만장 이상), 더블 플래티넘(50만장 이상), 트리플 플래티넘(75만장 이상), 밀리언(100만장 이상)으로 구분해 인증한다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

