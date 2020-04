美 일부주 경제 재가동 시동…‘코로나 검사’ 정상화 관건

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]트럼프 미국 대통령이 3단계 경제 정상화 지침을 밝힌 뒤 일부 주에선 부분정상화에 시동을 걸기 시작했습니다.반면, 자택대피령을 더 연장한 뉴욕주지사의 경우 정상화 전제 조건으로 코로나 진단 검사를 통해 확진자 추적과 격리 조치 등이 가능해져야 한다는 점을 꼽았습니다.버지니아에서 서지영 특파원이 전해왔습니다.[리포트][도널드 트럼프/미국 대통령/현지 시간 16일 : "We are not opening all at once but one careful step at a time."]트럼프 대통령이 발표한 3단계 지침은 코로나19 환자 수와 증상 빈도에 따라 결정됩니다.단, 실행 시기와 책임은 주별 판단에 맡겼습니다.언제, 어떻게 열 것인지 주지사의 몫이 된 가운데, 텍사스, 오하이오 등 일부 주는 다음 달 1일부터 부분 재개 방안을 논의하기 시작했습니다.미시간, 버지니아 주 등 미 곳곳에선 때맞춰 시위가 벌어졌습니다.경제적 타격을 입은 시민들이 주지사에게 경제 활동 제한 완화를 요구하는 시윕니다.트럼프 대통령은 이 지역들을 트윗에 언급하며 우회적 압박을 가하기도 했습니다.코로나19 확진자 68만 명, 사망자 3만 4천 명을 넘긴 미국은 주별로 피해가 천차만별인 상황, 피해가 집중된 뉴욕주에선 강제 자택 격리 조치를 다음 달 15일까지 더 연장했습니다.뉴욕주지사는 안전을 담보한 경제 재개는 대규모 검사에 달렸다고 말했습니다.[쿠오모/뉴욕주지사 : "You have to develop a testing capacity that does not now exist."]쿠오모 주지사는 검사 능력을 확대하기 위한 연방정부의 지원이 더 필요하다고 강조했는데, 트럼프 대통령은 충분한 지원을 했지만 고맙다는 말을 듣지 못했다며 양측 간 설전을 벌이기도 했습니다.이와 관련해 톰 프리든 전 미 질병통제예방센터 국장은 현지 언론과 인터뷰에서 폐쇄된 미국을 열기 위해선 코로나바이러스를 에워싸는 전략이 필요하다고 말했습니다.그러면서 핵심 전략으로 대규모 검사와 고립, 격리 등이 병행되어야 한다고 강조했습니다.버지니아에서 KBS 뉴스 서지영입니다.