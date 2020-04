브라질 “사회적 격리 풀어라” vs “연장”…갈등 격화

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]브라질에서는 코로나19에 대응해 모든 상점을 문을 닫게 한 사회적 격리 조치를 두고 갈등이 격화하고 있습니다.경제적 어려움을 호소하는 시민들이 격리를 풀어야 한다고 연일 시위를 벌이고 있지만, 주정부는 대안이 없다며 격리를 연장했습니다.대통령은 일터로 돌아가야 한다고 목소리를 높였습니다.상파울루 이재환 특파원이 보도합니다.[리포트]브라질 국기를 메단 차량들이 줄지어 거리를 달립니다.경제 도시 상파울루와 리우데자네이루에서 연일 차량 시위가 이어지고 있습니다.코로나19 사회적 격리 조치로 한 달 가까이 상점과 공장 가동이 멈추자 경제적 어려움을 호소하는 겁니다.[에두아르도 파리아/기업인 : "이 차량 시위는 격리조치를 반대하는 것이 아니라 경제에 영향을 미치는 봉쇄조치를 반대하는 겁니다."]수도 브라질리아에서도 수백 명의 시민들이 모여 고령자 등만 격리하고 일반인들은 일터로 복귀해야 한다는 대통령의 주장을 지지했습니다.사회적 격리의 필요성을 밝힌 보건부 장관까지 경질한 대통령, 이들 앞에 나타나 경제를 살려야 한다며 목소리를 높였습니다.[보우소나루/브라질 대통령 : "Everybody in Brazil has to understand that they are under (depend) the will of the Brazilian people."]대통령은 이어, 사회적 격리는 이번 주까지만 적용되고 종료돼야 한다고 밝혔습니다.하지만, 격리 조치 권한을 가진 주지사들이 대통령의 말을 따를지는 알 수 없습니다.중남미 코로나19 확진자는 30여 개국 10만 명을 넘어섰습니다.이 가운데 브라질이 확진자 3만 9천여 명, 사망자는 2천 5백여 명으로 가장 많습니다.상파울루에서 KBS 뉴스 이재환입니다.