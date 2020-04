마이크 잡은 장정석 ‘데이터 분석에 예능감까지…’ 뉴스 9 입력 2020.04.23 (21:53) 수정 2020.04.23 (21:59)

[앵커]



준우승하고도 경질된 감독! 그야말로 비운의 사령탑인데요.



장정석 전 키움 감독이 마이크를 잡고 제2의 인생을 시작합니다.



김도환 기자가 만났습니다.



[리포트]



야구장 대신 방송국으로 출근한 첫날.



["곤란한 거 빼주시기로 했잖아요."]



솔직한 인터뷰가 이어집니다.



[조은지/KBS N 아나운서 : "솔직하게 두 명중 한명 택해주세요. 봉중근 VS 안치용?"]



[장정석 : "안치용."]



[조은지 : "장성호 VS 봉중근?"]



[장정석 : "장성호."]



["이거 잘해주세요. 오효주 VS 조은지."]



[장정석 : "오효지?? 하하하."]



[기자 : "그러면 하일성 VS 허구연?"]



[장정석 : "입단전 하일성, 입단후 허구연."]



안경 너머 날카로운 눈빛!



해설연습에선 벌써 5강 후보를 예언합니다.



[장정석 : "양현종이 있고 용병 2명이 받쳐주면 올해 강세 보일 거예요."]



90년대 흔치 않았던 우투좌타로 활약한 장정석 전 키움 감독은 데이터 야구로 키움의 돌풍을 이끌었습니다.



두산에 고배를 마신 뒤 지휘봉 대신 마이크를 잡고 KBS N에서 시청자를 찾아갈 예정입니다.



[장정석 : "제가 경험했던 상황이 재현될 것입니다. 나 같으면 이렇게 했다는 것들 감정 전달하면 시청자들은 재밌을 거에요."]



KBS 뉴스 김도환입니다.

