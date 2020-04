“김정은 위중 CNN 보도 부정확…오래된 서류 인용” 뉴스 12 입력 2020.04.24 (12:05) 수정 2020.04.24 (12:12)

[앵커]



트럼프 미국 대통령이 북한 김정은 위원장이 위중하다고 전한 CNN 보도가 정확하지 않다고 말했습니다.



CNN이 오래된 서류를 사용해서 보도한 것으로 듣고 있다고 했습니다.



버지니아에서 김웅규 특파원입니다.



[리포트]



김 위원장이 수술 후 위중한 상태라는 CNN 보도에 모른다고 답했던 트럼프 대통령이 오늘은 CNN 보도가 부정확하다고 말했습니다.



[트럼프/美 대통령 : "I think the report was incorrect let me just put it that way. I think the report was done by a network that was incorrect."]



CNN이 오래된 서류를 근거로 보도한 것으로 보고받고 있다고 했습니다.



[트럼프 : "I'm hearing they used old documents. But I--that's what I hear. I hear the report was in incorrect report."]



최신 자료가 아닌 시기가 지난 서류에 근거한 CNN 보도가 정확하지 않다는 건데, 가짜 보도라고도 덧붙였습니다.



일부 사실이 부정확하다는 것인지 보도 자체가 잘못됐다는 것인지는 트럼프 대통령 언급만으로는 판단하기 어렵습니다.



추가 질문하려는 CNN 기자에게 더 이상 질문 기회를 주지 않았고 가짜 뉴스라는 말을 반복했습니다.



트럼프 대통령은 김 위원장과 좋은 관계라면서 그가 건강에 문제가 없기를 희망한다고도 했습니다.



[트럼프 : "I hope he's not in medical trouble. I hope he isn't."]



사흘 전 CNN은 미 안보 관련 당국자를 인용해 김 위원장이 심장 질환 수술 후에 위중한 상태에 있다고 보도했습니다.



버지니아에서 KBS 뉴스 김웅규입니다.

