“하이드록시클로로퀸, 코로나19 환자에 효능 없었다” 뉴스광장 입력 2020.04.25 (07:06) 수정 2020.04.25 (08:03)

[앵커]



트럼프 대통령이 코로나 치료에 효과가 있다며 극찬했던 클로로퀸과 하이드록시클로로퀸 효능 논란이 계속되고 있습니다.



쿠오모 뉴욕주지사는 하이드록시클로로퀸이 환자 회복에 효능이 없었다고 밝혔고요.



미국 식품의약국 FDA도 두 가지 약물에 대해 심각한 부작용 가능성을 경고했습니다.



뉴욕 김철우 특파원의 보도입니다.



[리포트]



"코로나19 환자들을 대상으로 말라리아 예방·치료제 하이드록시클로로퀸을 투여한 결과, 효능이 없었다."



쿠오모 뉴욕 주지사가 방송 인터뷰에서 600명 가량의 환자들을 대상으로 이뤄진 뉴욕시 예비 조사에서 이같은 결과가 나왔다고 밝혔습니다.



[쿠오모/뉴욕 주지사 : "From the review that I heard basically it was not seen as a positive, not seen as a negative."]



트럼프 대통령이 코로나19 사태의 국면을 바꿀 수 있는 것이라며 극찬한 이후 효과 과장 논란을 일으켰던 약물입니다.



1200명의 환자를 대상으로 진행되는 이번 연구의 최종 결과는 다음 주쯤 나올 것으로 전해졌습니다.



미국 식품의약국 FDA는 하이드록시클로로퀸과 클로로퀸의 심각한 부작용 가능성을 경고했습니다.



FDA는 이 약물을 사용한 코로나19 환자에게서 심각한 심장 박동 문제가 있었다며, 병원 밖에선 쓰지 말라고 밝혔습니다.



자외선 노출과 살균제 주입을 검토해 보라는 어제 트럼프 대통령의 돌발 발언도 논란이 됐습니다.



살균제가 표백제보다 더 빨리 바이러스를 잡아냈다는 연구 결과에 흥미를 보이는 등 트럼프 대통령의 비과학적 발언이 계속되자 의료 전문가는 시선을 피했습니다.



[트럼프/대통령 : "I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, one minute. Is there a way we can do something like that, by injection inside."]



미국 언론들은 트럼프 대통령의 발언에 의학 전문가 등이 경악했다고 일제히 보도했습니다.



코로나 치료제 개발 기대감 약화에 유럽 증시는 하락했습니다.



반면, 뉴욕 증시는 미국 제약사 길리어드 사이언스의 치료제 개발에 대한 기대감과 사흘째 반등을 이어간 국제 유가 영향으로 상승 마감했습니다.



뉴욕에서 KBS 뉴스 김철우입니다.

